четвъртък, ноември 6, 2025
Последни:
Региона

Доайенът на русенската скулптура Георги Радулов показа в рисунки своя „творчески дневник“

Редактор

„Рисунката е базата на всяка скулптура.“

С тези думи Никола Терзиев – Желязото се обръща към десетокласника Георги Радулов, който занесъл в ателието му кошница с изработени от тебешир цветя. Оттогава Радулов – днес признат доайен на русенската скулптурна школа – събира хиляди рисунки, които са начало или предчувствие за бъдеща скулптура или малка пластика. Творецът, който кара своята 90-а годишнина, представя част от тях в нова самостоятелна изложба.

Експозицията беше открита тази вечер в Художествената галерия. Изложените творби обхващат всички периоди от развитието на автора, като най-ранната рисунка датира от началото на 60-те години на XX век, когато Радулов е студент на проф. Любомир Далчев в Художествената академия в София. Силуетът на голо женско тяло, изпълнен с молив, е създаден именно в ателието на Далчев. Години по-късно русенецът става част от екипа, работил по изработката на фонтана на площад „Александър Батенберг“.

На събитието присъства Цветослав Димитров – директор на дирекция „Образование и култура“ в Община Русе. Той поднесе поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков и сподели, че в рисунките и пластиките на Радулов открива душата на истинския творец – човек, който не се страхува да изследва формата, линията и емоцията; който търси и намира красотата в детайла и смисъла в цялото. „Искам да благодаря на господин Радулов за таланта, труда и смелостта да сподели творчеството си с нас. Благодаря и на всички вас, които сте тук, защото вашето присъствие показва, че културата и изкуството са живи и важни за нашата общност“, посочи Димитров.

Директорът на галерията, Еслица Попова, определи изложбата като неочаквано интимна, лека и ефирна. „Тя стои като физически контрапункт на мащабните скулптури на твореца и представлява квинтесенция на неговата душа. Рисунката е директната мисъл на автора, затова някои творби на Радулов са истинска поезия. Това е ретроспекция на различните му творчески периоди. За всички нас той е началото на русенската скулптурна школа, чиито съвременни представители са Зюхтю Калит и Неджми Мурат. Някои от неговите рисунки и скици се представят за първи път пред публика“, коментира Попова.

Авторът е подредил около 40 рисунки, изпълнени с молив, акварел, перо, флумастер и други техники, както и близо 15 скулптури. “На моите вече 90 години осъзнавам, че рисунката завинаги остава нещо лично и интимно, а мащабните ми творби принадлежат на хората“, сподели Радулов при откриването на експозицията. Тя може да бъде разгледана до 31 декември.

Интересно от мрежата

Вижте още

КТПП събра държава, местна власт, международни партньори и експерти за обсъждане на ключови инфраструктурни проекти

Редактор

Министър Кирилов се запозна с политиките на Община Габрово в сектор здравеопазване

Редактор

Община Стара Загора отбелязва Европейската седмица на мобилността с инициативата „Стара Загора на ход“

Редактор

Pin It on Pinterest