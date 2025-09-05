До месец премахват конфискуваните коли от центъра на Труд

До месец всички конфискувани коли от полицията, които се намират около сградата на РУ – Труд ще бъдат преместени. Това е уверил началникът на районното управление главен инспектор Атанас Бочев кмета на селото Спас Стайков.

По този начин ще се разчисти центърът на Труд, за което настояват жителите му. Проблемът с конфискуваните коли, които са вследствие на ПТП или хванати пияни и дрогирани шофьори, е от няколко месеца. На последната сесия на Общински съвет – Марица проф. Росен Димов отправи запитване към кмета Димитър Иванов, кога ще се реши проблемът с превозните средства.

„Разговарял съм с началниците на Областната дирекция на МВР – Пловдив и на РУ – Труд за този проблем и предложих да се обособи терен, на който да бъдат преместени и съхранени автомобилите. Въпреки това не се стигна до съгласие от тяхна страна“, обясни кметът на Община Марица Димитър Иванов. Той уточни, че полицията изчаква обособяването на терен в база на Областното пътно управление, която се намира до Околовръстното шосе, близо до Царацово. След приключване на процедурите около имота, ще бъдат преместени там всички конфискувани коли. Именно затова кметът на Труд Спас Стайков е потърсил главен инспектор Атанас Бочев, за да разбере кога ще е готово отреденото място.

„В разговор с мен началникът на Районното управление в Труд пое ангажимент колите да бъдат премахнати от населеното място в рамките на месец. Радвам се, че този проблем ще бъде решен и жителите ще бъдат доволни“, уточни Стайков.

