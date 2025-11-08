До края на октомври: Столичната община обнови над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки

Строително-ремонтните работи продължават, възложени са още 60 хил. кв. м

Над 93 хил. кв. метра тротоари са обновени в София от началото на тази година до края на октомври. Инвестирани са около 17 млн. лв. Извършени са цялостни ремонти на съществуващи тротоари, като са положени нови настилки от унипаваж и/или асфалтобетон.

Дейностите се изпълняват от Столичната община и районите по програма на общината. Строително-ремонтните работи продължават, като към момента са възложени още около 60 хил. кв. м тротоари.

За тригодишния период на програмата, до края на тази година, общо ще бъдат обновени над 440 хил. кв. м.

„Обновяването на тротоарите е част от цялостната ни визия за по-добра градска среда. Тротоарите свързват хората, училищата, парковете и бизнеса. Когато правим тротоарите по-добри, правим София по-достъпна, по-спокойна и по-красива.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев.

През следващата година дейностите по програмата ще продължат. Същевременно с изпълнението на капиталовите обекти на общината залагаме изграждане на нови тротоари и рехабилитация на съществуващи такива, за да увеличим възможностите за обновяване на градската среда, съобщи зам.-кметът Никола Лютов.

Строителни екипи работиха на територията на 24-те столични района. Ремонтирани са тротоари в район „Младост“ на ул. „проф. Александър Теодоров-Балан“, в Панчарево на ул. „Цар Борис III“, в Оборище по ул. „Черковна“, по бул. „Васил Левски“, в Люлин по бул. „Царица Йоанна“, във Връбница по ул. „Бели Дунав“, в Лозенец по пл. „Велчова завера“, ул. „Персенк“, в Слатина – ул. „Марагидик“, ул. „Калиманци“ и др.

Извършва се рехабилитация на най-натоварените тротоари в районите на Столичната община. Обновяват се настилки до обществени и социално значими сгради като детски градини и ясли, училища, поликлиники, болници, до паркове и спирки на градския транспорт, както и във междублокови пространства. Заедно с обновяването на тротоарите се изпълнява достъпна среда, понижение на бордюри (където е възможно), както и водещи и тактилни ивици.

По предложения на районните кметове са ремонтирани околоблокови пространства в съчетание с други механизми за финансиране, разработени от Столичната община. Обемът на дейностите в различните райони се разпределя в зависимост от площта на тротоарите и броя на жителите им.

