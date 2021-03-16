До края на месец март „Демокрация“ и „Христо Ботев“ в Бургас ще са с обновено улично осветление

Модернизацията на уличното осветление в 22 зони на Бургас започва с ул. „Христо Ботев“ и бул. „Демокрация“, където с основния ремонт бяха издигнати и нови стълбове.

Те ще бъдат готови до края на месец март.

Модернизация на уличното осветление се случва след одобрен проект на Община Бургас, който получи финансиране по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

С реализирането му ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за ток, а едновременно с това ще се повлияе благотворно върху качеството на въздуха. Но най-важният ефект на по-доброто осветление ще бъде повишената безопасност на уличния трафик и сигурността на гражданите.

* Ето всички зони, в които ще бъде подменено уличното осветление:

1. Бул. „Тракия“;

2. Бул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Транспортна“ до бул. „Никола Петков“;

3. Ул. „Янко Комитов“;

4. Ул. „Проф. Яким Якимов“;

5. Ул. „Лазар Маджаров“;

6. Бул. „Стефан Стамболов“ – от бул. „Демокрация“ до бул. „Сан Стефано“;

7. Ул. „Одрин“;

8. Бул. „Княгиня Мария Луиза“;

9. Ул. „Фердинандова“ – от ул. “Уилям Гладстон“ до начало на ул. „Индустриална“;

10. Ул. „Христо Ботев“;

11. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“;

12. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;

13. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Демокрация“;

14. Бул. „Демокрация“ – от ул. „Цар Симеон I“ до бул. „24-ти Черноморски пехотен полк“;

15. Бул. „Булаир“;

16. Ул. „Цар Симеон I”;

17. Бул. „Стефан Стамболов“ – от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Гурко“;

18. Ул. „Константин Величков“;

19. Бул. „Демокрация“ – от бул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ до ул. „Дунав”;

20. Бул. „Тодор Александров“ – от ул. „Спортна“ до бул. „Захарий Стоянов“;

21. Ул. „Индустриална“;

22. Ул. „Чаталджа“.