До 6 ноември Столичната община приема проектни предложения по Столична програма „Култура“ за 2026 година

Столичната община реализира сесия на Столична програма „Култура“ за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2026 година.

Проектни предложения се приемат до 24:00 ч. на 6 ноември 2025 г., включително, само по електронен път на https://kultura.sofia.bg.

Правилата и съдържателният обхват на Столична програма „Култура“ са публикувани на https://kultura.sofia.bg. В платформата ще бъде обявен и график за провеждане на информационни дни за кандидатстване по Столична програма „Култура“.

Facebook

Twitter



Shares