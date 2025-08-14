До 31 август може да кандидатствате за стипендиантската програма за ключови специалности

Община Габрово отправя покана към студентите в редовна форма на обучение да се възползват от новата програма за стипендии, приета от Общинския съвет.

Целта е да се преодолее недостигът на квалифицирани кадри в жизненоважни сектори като здравеопазване, строителство и техническа инфраструктура.

Стипендии ще се отпускат на студенти, обучаващи се по следните специалности с доказан кадрови дефицит:

„Медицинска сестра“

„Акушерка“

„Медицински лаборант“

„Медицина“

„Строителство на сгради и съоръжения“

„Водоснабдяване и канализация“

„Геодезия“

„Транспортно строителство“

„Управление в строителството“

„Електроенергетика и електрообзавеждане“

„ОВК“ (Отопление, вентилация и климатизация)

Тази програма не е просто финансова подкрепа — тя е стратегическа инвестиция в бъдещето на града. С реализирането й ефектът в поне пет направления ще бъде подобрен.

Габрово, както много други региони, се сблъсква с липса на квалифицирани специалисти в ключови области като здравеопазване, строителство и техническа инфраструктура. Програмата насочва ресурси точно към тези дефицитни специалности, за да гарантира, че градът ще разполага с нужните професионалисти.

Много студенти напускат родните си места след дипломирането си. Стипендиите, обвързани с договор за работа в Габрово, създават реална мотивация за младите хора да останат и да градят кариера в града.

Стипендията от 40% от минималната работна заплата е значима подкрепа за студентите. Това намалява финансовата тежест, което понякога е сериозна пречка, и позволява по-добра концентрация върху обучението.

Не на последно място, изискването за договор с работодател гарантира, че обучението не е откъснато от реалността. Студентите знаят, че след дипломирането ги очаква конкретна работа, а работодателите — че ще имат подготвени кадри.

Програмата съчетава грижа за младите хора с визия за дългосрочно развитие на Габрово.

Условия за кандидатстване:

Студентът трябва да има сключен договор с работодател за работа на територията на община Габрово след дипломирането си.

Стипендията ще бъде в размер на 40% от минималната работна заплата за страната.

Изплащането ще продължи до семестриалното завършване.

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2025 г.

Правилата са публикуване на страницата на Община Габрово, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Наредби, правилници, съдебни решения, други актове“ – https://gabrovo.bg/bg/article/22496

