До 31 август може да кандидатствате за стипендиантската програма за ключови специалности
Община Габрово отправя покана към студентите в редовна форма на обучение да се възползват от новата програма за стипендии, приета от Общинския съвет.
Целта е да се преодолее недостигът на квалифицирани кадри в жизненоважни сектори като здравеопазване, строителство и техническа инфраструктура.
Стипендии ще се отпускат на студенти, обучаващи се по следните специалности с доказан кадрови дефицит:
- „Медицинска сестра“
- „Акушерка“
- „Медицински лаборант“
- „Медицина“
- „Строителство на сгради и съоръжения“
- „Водоснабдяване и канализация“
- „Геодезия“
- „Транспортно строителство“
- „Управление в строителството“
- „Електроенергетика и електрообзавеждане“
- „ОВК“ (Отопление, вентилация и климатизация)
Тази програма не е просто финансова подкрепа — тя е стратегическа инвестиция в бъдещето на града. С реализирането й ефектът в поне пет направления ще бъде подобрен.
Габрово, както много други региони, се сблъсква с липса на квалифицирани специалисти в ключови области като здравеопазване, строителство и техническа инфраструктура. Програмата насочва ресурси точно към тези дефицитни специалности, за да гарантира, че градът ще разполага с нужните професионалисти.
Много студенти напускат родните си места след дипломирането си. Стипендиите, обвързани с договор за работа в Габрово, създават реална мотивация за младите хора да останат и да градят кариера в града.
Стипендията от 40% от минималната работна заплата е значима подкрепа за студентите. Това намалява финансовата тежест, което понякога е сериозна пречка, и позволява по-добра концентрация върху обучението.
Не на последно място, изискването за договор с работодател гарантира, че обучението не е откъснато от реалността. Студентите знаят, че след дипломирането ги очаква конкретна работа, а работодателите — че ще имат подготвени кадри.
Програмата съчетава грижа за младите хора с визия за дългосрочно развитие на Габрово.
Условия за кандидатстване:
- Студентът трябва да има сключен договор с работодател за работа на територията на община Габрово след дипломирането си.
- Стипендията ще бъде в размер на 40% от минималната работна заплата за страната.
- Изплащането ще продължи до семестриалното завършване.
Краен срок за кандидатстване: 31 август 2025 г.
Правилата са публикуване на страницата на Община Габрово, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Наредби, правилници, съдебни решения, други актове“ – https://gabrovo.bg/bg/article/22496