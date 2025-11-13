До 28 ноември ще се приемат номинациите за „Спортист на годината 2026“ в Стара Загора

Тържественото награждаване ще се състои на 16 януари 2026 г.

Община Стара Загора открива приема на номинации за традиционната церемония „Спортист на годината 2026“, едно от най-значимите събития в спортния календар на града. Предложенията от спортните клубове се приемат до 28 ноември 2025 г., като могат да бъдат номинирани състезатели, треньори и отбори, отличили се с високи постижения през годината.

Информацията е предоставена от Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

„Стара Загора има богата спортна история и силни традиции. Всяка година виждаме състезатели, които с талант, дисциплина и упорит труд постигат резултати на национално и международно ниво. Нашата цел е да дадем заслужено признание на тези личности, които прославят града и вдъхновяват младите спортисти“, подчерта той.

В началото на месец януари 2026 г. ще бъде сформирана комисия от спортни експерти, представители от постоянната комисия по спортни дейности и журналисти, която ще разгледа постъпилите кандидатури и ще определи отличените за тазгодишното издание. Окончателните категории и специални отличия ще бъдат обявени след финализиране на регламента.

Тържествената церемония по награждаването ще се състои на 16 януари (петък) 2026 г. в Културен център „Стара Загора“. Събитието традиционно привлича широк обществен интерес и е сред основните акценти в спортния живот на града, като отдава почит на състезатели, треньори и отбори, които със своите успехи и отдаденост утвърждават Стара Загора като водещ спортен център.

Миналогодишното издание на церемонията отличи Тихомир Иванов, състезател на Спортен клуб по лека атлетика „Берое“, който бе обявен за „Най-добър спортист на 2024 г.“ за своите изключителни постижения.

