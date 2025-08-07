До 25 август се очакват снимките и видео кадритеза фотоконкурс „Иглика Килим Фест“

До 25 август т.г. се очакват снимките и видео кадрите за фотоконкурса „Иглика Килим Фест“, организиран от Народно читалище „Невена Коканова 2011“ с. Иглика и фондация „Български килим“.

Всеки, който с въображение и настроение, е уловил в кадър колорита и емоцията на най-голямата изложба на автентични български килими от колекцията на Якоб ван Бейлен в Каменното гнездо-Иглика и цялото събитие може да изпрати до 3 снимки и/или 3 видео клипа на e-mail: nch.n.kokanova@gmail.com.

Конкурсът е в две категории – фото и видео и него могат да участват, както професионалисти, така и любители, без възрастови ограничения.

Творбите ще бъдат оценявани от авторитетно професионално жури и ще бъдат публикувани в социалните мрежи, където публиката ще може да избере и своите фаворити – снимка и видео.

За най-добрите ще има парични и материални награди, а специална селекция от снимки ще бъде включена във фотоизложбата „Иглика Килим Фест в кадър“, която ще бъде представена през есента в Регионален етнографски комплекс на открито „Етъра“.

Пълен регламент на конкурса може да се намери на https://www.facebook.com/events/1376931346717604.

„Иглика килим фест“ се проведе в дните 1-3 август в с. Иглика в Габровския Предбалкан и се превърна в истински празник на българските килимарските традиции и изкуство. На поляните край селото бяха експонирани 977 образци от колекцията на Якоб ван Бейлен, а повече от 12 000 посетители видяха колорита и се докоснаха до майсторството нашите килимарски школи от XVIII, XIX и XX век.

Събитието се организира от Народно читалище „Невена Коканова 2011“, с. Иглика с финансовата подкрепа на Община Габрово по Фонд „Култура“ 2025 и в партньорство с Регионален етнографски комплекс на открито „Етъра“ и фондациите „Обществен дарителски фонд-Сливен“ и „Общност в подкрепа на зависимите“.

Куратор на проекта е живеещият във Велико Търново нидерландец Яков ван Бейлен, който от 2013 г. проучва, събира и съхранява български килими и ги представя пред международна публика.

Фестивалът е част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата през 2032 година.

