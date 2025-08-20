До 20 хиляди лева за работодатели, наемащи хора с увреждания. Крайният срок за кандидатстване изтича на 2 септември

Работодатели могат да получат до 20 000 лева субсидия за създаване или адаптиране на работни места за хора с трайни увреждания. Средствата се отпускат по Националната програма за заетост, обявена от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той коментира още, че програмата е ключов инструмент за подобряване на социалното включване и икономическата независимост на хората с трайни увреждания, защото тя дава шанс на работодатели, социални предприятия и институции не само да получат финансиране, но и да изградят по-достъпна и подкрепяща среда за заетост.

Финансирането покрива осигуряване на достъп, преустройство на позиции, закупуване на специализирана техника, както и обучение или преквалификация. За последното се предвиждат до 2000 лева на човек. По останалите три компонента са осигурени до 20 000 лева на проект.

Крайният срок за кандидатстване е 2 септември 2025 г. Проектните предложения, заедно с придружителните документи, могат да се подадат на място – в деловодството на Агенцията, намиращо се в гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански“ № 104–106, на хартиен или електронен носител (сканирани и подписани), а също и по пощата или чрез куриер – с обратна разписка или пощенско клеймо на същия адрес. Документите също трябва да са на електронен или хартиен носител с придружаващ електронен вариант. Има и вариант за подаване на следния e-mail адрес: ahu_zaetost@mlsp.government.bg при спазване на условията на Закона за електронния документ. Файлът трябва да бъде един, в PDF формат.

Подробности и формуляри са публикувани в секция „Проекти и програми“ на сайта на АХУ: https://ahu.mlsp.government.bg/home/.

