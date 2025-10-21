вторник, октомври 21, 2025
Региона

Дневен център за деца с увреждания „Св. Н. Чудотворец“ чества 25 години вдъхновение и подкрепа

По случай 25 години от създаването си Дневният център за деца с увреждания „Св. Н. Чудотворец“ в Бургас организира тържествено събитие под надслов „С вяра, надежда и любов“ на 23.10.2025 г. /четвъртък/ от 13:00 часа в зала „Тончо Русев“ на Културен дом на НХК.

С много старание, усърдие и любов екипът и децата от Дневния център подготвят празничната програма, с която ще зарадват присъстващите в залата. Приятели на Центъра ще поднесат свои поздравления, за да споделят радостта от юбилея.

Събитието е израз на признателност към всички, които през годините са подкрепяли мисията на ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец“- родители, специалисти, партньори, дарители, Община Бургас, обществени и неправителствени организации.

Концерт-спектакълът ще покаже възможностите и силата на духа на децата със специфични потребности, ангажимента на специалистите от социалната институция към грижата за децата потребители и създаването на условия за тяхното развитие, социализация и интеграция.

Входът е свободен. 

