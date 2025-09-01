Днес започва ЕСЕННИЯТ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА. Това е най-големият културен формат под тепетата, който обединява в себе фестивали и отделни събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други. Организира се от община Пловдив и многобройни партньори – културни институти, творчески гилдии, културни оператори, артисти и др. Десетки събития от всички жанрове ще зарадват пловдивчани и гости на града и през настоящата 2025 година, когато е 21- то издание на формата.

На 1 септември в сърцето на Стария град започва едно от най-значимите културни събития на годината – Националните есенни изложби – Пловдив 2025. Официалното откриване на Националните есенни изложби е на 1 септември 2025 г. от 18:00 ч. на пл. „Атанас Кръстев“ – Лапидариум, Стария град, Пловдив.

Куратор на изложбите тази година е Весела Ножарова, а в проекта ѝ „Частица от река“ участват 14 съвременни български художници от различни поколения. Авторите са: Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев.

„Частица от река“ е художествен разказ за връзката между изкуството, мястото и времето – диалог между Стария Пловдив, легендарния Георги Божилов – Слона и съвременното изкуство. Проектът преплита миналото и настоящето в метафората на „животворната река“ – символ на непрекъснатия творчески поток, който извира от Небет тепе и преминава през поколения артисти“, разказва кураторът Весела Ножарова.

Сайт-спесифик инсталации, аудио-скулптура, видео творби, керамика, пластики от рециклирани материали, абстрактна живопис, ситопечатна фотография са някои от творбите, които ще могат да се видят в Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“, Постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на ГХГ-Пловдив. Изложбените пространства – къщите, дворовете, дори щерните за събиране на дъждовна вода, са активни участници в изложбения разказ на проекта на Весела Ножарова.

Националните есенни изложби са проект на Община Пловдив и са част от Културния календар на града за 2025 година. Партньори: Градска художествена галерия – Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“. Със съдействието на Фернет България ООД и Aya Estate Vineyards.

Официалното откриване на ЕСЕННИЯ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА е днес – 1 септември на Античния театър в Пловдив, от 20.00 часа, с концерта „МУЗИКАРИЯ“ – един уникален проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов, който винаги изненадва публиката.

Участват: Гергана Стоянова – водещ и вокал; Симеон Владов – водещ и вокал; Камен Воденичаров – вокал; Мирослав Иванов – китара; Стоян Янкулов – Стунджи – барабани; Юлиан Янев – пиано; Радослав Славчев – Riverman – бас; Елена Сиракова – вокал; Две Наум – пиано и вокал; Александра Борисова и Пепи Миланов – пиано, вокал, китара; Момчил Караиванов – тенор и Калоян Куманов – акордеон.

В програмата на концерта ще чуем музика в жанровете класика, рок-опера, български фолклор, фънк, поп музика, прогресив рок, в колаборация каквато само тези виртуозни музиканти могат да създадат и изпълнят лично.

Проектът „Музикария“ е финансиран от Община Пловдив и е част е от Културния календар на града – откриващо събитие на Есенен салон на изкуствата Пловдив 2025.

Билетите се продават в мрежите на Ивентим, онлайн и на касите: Билетен център пред община Пловдив, каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион и каса Античен театър (вход към АМТИИ).

