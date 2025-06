Днес започва Черноморският международен литературен фестивал в Бургас

Фестивалът ще бъде открит на 5 юни от 17:30 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, която е основен домакин на събитията.

В програмата са включени професионални дискусии по теми като: литература и политика, детски книги в Черноморието, литературен туризъм, предизвикателствата на превода и възможностите за международна видимост чрез Наградата за литература на Европейския съюз, както и специални литературни четения с участието на писатели от петте страни.

Фестивалът е създаден по инициатива на Община Бургас и ще събере над 60 писатели, преводачи, издатели и литературни професионалисти от България, Турция, Украйна, Грузия и Румъния. Участниците ще се включат в литературни четения, професионални панели и срещи с читатели. Куратор на фестивала е Светлозар Желев. Събитието има за цел да създаде платформа за устойчив културен диалог и сътрудничество, отваряйки нови пространства за професионален обмен и вълнуващи срещи с литературите на страните от Черноморския регион.

Пет литературни четения с представяне на книгите на едни от най-популярните имена в съвременната българска литература са включени в програмата на втория Черноморски международен литературен фестивал. Това са Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Капка Касабова, Виктория Бешлийска и Катя Антонова.

Тазгодишното издание на фестивала ще е посветено на Божана Апостолова, която наскоро ни напусна.

Второто издание на Черноморския международен литературен фестивал се организира от Община Бургас, с подкрепата Министерството на туризма на Република България и в партньорство с фондация „Елизабет Костова“, Национален дворец на културата, Национален център за книгата, Регионална библиотека „Пейо Яворов“, рекламна агенция The Smarts, Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Фестивал на българската асоциация на комуникационните агенции (ФАРА).

ВИЖТЕ ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА ВТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ:

Румъния

1. Ели Бадика – издател (изд. Nemira)

2. Ливия Стоя – агент

3. Тудор Ганя – автор, един от най-известните съвременни румънски писатели

4. Паула Еризану -Картие – издател, автор, колумнист в „Гардиън“

5. Богдан Крету – писател, Румънската номинация за EUPL 2025

6. Александру Попеску – Министерство на културата на Румъния

Украйна

1. Тамара Дуда – писателка, журналистка и преводачка

2. Халина Матвеева – украинската номинация за EUPL 2025 –

3. Виктория Матюша – основател и директор на Литературна агенция OVO , работеща в международен план, представляваща украински автори по света

4. Тетяна Петренко – литературен критик, която пише за „Читомо“ – най-голямата независима украинска медия, отразяваща издателската дейност и съвременните литературни и културни процеси в Украйна и света, и като ръководител на връзките с обществеността в Украинския институт по книгата

5. Олена Одинока – заместник-директор по международното сътрудничество в Украинския институт за книгата, държавната организация, основана от Министерството на културата и стратегическите комуникации на Украйна, член на ENLIT, член на EURead.

6. Райна Камберова – преводач от украински на български език

7. Олга Сорока – преводач от български на украински език

8. Павло Матюша – писател, поет и преводач, и ветеран от Украинската армия

9. Наталия Мирошник – издател, издателство Виват

Грузия

1. Гванца Жобава – Издател, преводач , президент на Международната асоциация на издателите

2. Звиад Кварацхелия – издател (Intelekti Publishing/Artanuji Publishing), писател, редактор на литературното списание Georgian Writing

3. Ива Пезуашвили – писател, носител на EUPL 2021

4. Арчил Кикодзе – писател

5. Мариам Квициани – Издател, ИК Медуза

6. Рати Муджири – писател и журналист, военен кореспондент, автор на книга за войната в Украйна

7. Нана Абуладзе – писателка

8. Натия Микеладзе-Баксолиани – преводач (от грузински на немски), бивш директор на Гьоте институт Армения и ръководител на проекта „Черноморски истории“

9. Паата Шамугия – поет

10. Теа Топурия – писателка, грузинската номинация за EUPL тази година

11. Иракли Какабадзе – писател и поет

България

1. Георги Господинов – писател

2. Капка Касабова – писателка

3. Виктория Бешлийска – писателка

4. Иван Станков – писател, преводач от румънски на Мирча Картареску

5. Катя Антонова – автор на детски книги, и издател на детски книги

6. Захари Карабашлиев – писател и издател

7. Христо Блажев – зам. главен редактор на Сиела , литературен блогър

8. Гергана Панчева – Литературна агенция София

9. Анджела Родел – преводач от български на английски, носител на Международната награда „Букър“

10. Атанас Йончев – издател, изд. Рива

11. Невена Дишлиева – Кръстева – издател и преводач, изд. ICU

12. Манол Пейков – издател и преводач, изд. Жанет 45

13. Милен Милев – издател, изд. Парадокс

14. Милена Стефанова – издател, изд. Софт Прес

15. Джорджа Спадони – преводач

16. Десислава Алексиева – председател на Управителния съвет на Асоциация Българска книга

17. Божана Славкова – поет

18. Янчо Чолаков – писател

19. Живка Иванова – поет и преводач

20. Ирина Папанчева – писател

21. Светлозар Желев – литературен активист, Национален център за книгата в НДК

Турция

1. Айше Овур – писателка

2. Ирмак Зилели – писателка

3. Ертуг Учар – писател

4. Севджан Кендже – преводачка от български на турски език

5. Надежда Иванова – преводач от турски на български език

6. Басак Гюнтекин – издател

7. Мерт Тунайдин – издател

8. Тулин Козикоглу – писателка

9. Нермин Моллаоглу – агенция Калем

10. Хюма Нур Чалъшкан – Агенция Калем

11. Бахар Албайрак – Агенция Калем

12. Юдже Йоней – издател



ПРОГРАМА:

Церемония по откриването и четения:

5 юни , 17.30, Библиотеката – Тудор Ганя , Айше Овур , Ертюг Ючар, Иван Станков , Павло Матюша, Виктория Матюша, Нана Абуладзе , Звиад Кварацхелия

6 юни , 19:30 ч., – в партньорство с ФАРА – Конгресен център – Ирмак Зилели , Халина Матвеева, Теа Топурия , Богдан Крету , Захари Карабашлиев , Арчил Кикодзе, Ива Пезуашвили, Тамара Дуда

7 юни , 19.30 ч., Библиотеката, – Паата Шамугия , Божана Славкова , Паула Еризану-Картие, Тулин Козикоглу , Катя Антонова , Ива Пезуашвили , Виктория Бешлийска

Професионални панели:

1. 6 юни, 11.00 ч. – Детски книги от Черно море – пазари, автори, илюстратори – опит и предизвикателства – участници: Тулин Козикоглу, Катя Антонова, Теа Топурия, Наталия Мирошник, Ели Бадика, Мириам Квициани, Гергана Панчева – модератор

2. 6 юни, 12.00 ч. – Литературен туризъм – Как да направим литературите и държавите си по-видими и познати по света. – Хюма Нур Чалъшкан, Милен Милев, Арчил Кикодзе, Нана Абуладзе, Виктория Матюша, Ливия Стоя, Милена Стефанова, Светлозар Желев – модератор



3. 7 юни, 10.00 ч. – Литература и политика – Политически и литературен контекст в Турция, Грузия, Украйна, Румъния и България. – Нермин Молаоглу , Бахар Албайрак, Гванца Джобава, Рати Муджири, Паула Еризану – Картие, Павло Матюша, Тетяна Петренко, Ирина Папанчева, Захари Карабашлиев, Манол Пейков – модератор .

4. 7 юни, 11.00 ч. – Свобода и емпатия – посланията на литературата. – Юдже Йоней, Паата Шамугия, Тудор Ганя, Иван Станков, Рати Муджири, Тамара Дуда, Иракли Какабадзе, Живка Иванова – Светлозар Желев – модератор,



5. 7 юни, 12.00 ч. – Перспективи на издателите – миграция на литературите. – Башак Гюнтекин, Ели Бадика, Мерт Танайдин, Христо Блажев, Атанас Йончев, Гванца Жобава , Наталия Мирошник, Паула Еризану -Картие, Десислава Алексиева, Светлозар Желев – модератор

6. 7 юни, 15.00 ч. – EUPL – Каква възможност! –, Теа Топурия – писател, Халина Матвеева, Богдан Крету, Ива Пезуашвили – писател, носител на EUPL , Бахар Албайрак, Янчо Чолаков – Светлозар Желев – модератор



7. 7 юни, 16.00 ч. – Намерени в превода – предизвикателства и насоки – Севджан Кендже, Надежда Иванова, Анджела Родел, Натия Микеладзе-Баксолиани, Олга Сорока, Александру Попеску , Джорджия Спадони, Райна Камберова – модератор

Специални срещи с автори:

5 юни, 19:30 ч. – Георги Господинов – Библиотеката

6 юни , 17:30 ч. – Капка Касабова – ФАРА, Конгресен център

7 юни , 11.00 ч. – Катя Антонова – Библиотеката

7 юни , 15.00 ч . – Виктория Бешлийска – Библиотеката

7 юни – 17.00 ч. – Захари Карабашлиев – Библиотеката

Специално участие с лекции в рамките на ФАРА, Конгресен център:

6 юни, 18.30 – лекция на Рати Муджири – „Комуникационни инструменти при война и кризи“

6юни, 19.00 – лекция на Нермин Молаглу – „Как да завъртим света?“

Romania

1. Eli Bădică – publisher (Nemira)

2. Livia Stoia – agent

3. Tudor Ganea – author

4. Paula Erizanu-Cartier – publisher, author, columnist in the Guardian

5. Bogdan Cretu – writer, The Romanian Nomination for the EUPL 2025

6. Alexandru Popescu – Ministry of Culture of Romania

Ukarine

1. Tamara Duda – famous Ukrainian writer,

2. Halyna Matveeva – the Ukrainian nominee to EUPL 2025

3. Victoria Matyusha – founder and Director of OVO Literary Agency, working internationally, representing Ukrainian authors to the world, cooperates with Federation of European Publishers.

4. Tetiana Petrenko – literary critic who writes for Chytomo – Ukrainian largest independent media covering publishing and contemporary literary and cultural processes in Ukraine and world, and as the Head of PR at the Ukrainian Book Institute, to highlight BSLIF on our media resources.

5. Olena Odynoka – Deputy Director for the International Cooperation at the Ukrainian Book Institute, the state entity founded by the The Ministry of Culture and Strategic Communications of Ukraine, ENLIT member, EURead member.

6. Rayna Kamberova – translator from Ukrainian into Bulgarian

7. Olga Soroka – translator

8. Pavlo Matyusha – writer, veteran from the Ukrainian Army

9. Natalya Miroshnyk – publisher, Vivat Publishing House

Georgia

1. Gvantsa Jobava – Publisher, translator – only 6 and 7 of June – traveling with Irakli too

2. Zviad Kvaratskhelia – Publisher (Intelekti Publishing/Artanuji Publishing), writer, co editor of the literary journal Georgian Writing

3. Iva Pezuashvili – writer

4. Archil Kikodze – writer

5. Mariam Kvitsiani – Publisher, Publishing House Meduza

6. Rati Mujiri – Writer and Journalist, war correspondent, author of the book about Ukraine war

7. Nana Abuladze – writer

8. Natia Mikeladze-Bachsoliani – translator (from Georgian into German, translator of Iva’s book into German), past director of Goethe Institute Armenia and the head of the project Black Sea Stories

9. Paata Shamugia – poet

10. Tea Topuria – writer, The Georgian Nomination for the EUPL this year

11. Irakli Kakabadze – poet and writer

Bulgaria

1. Georgi Gospodinov – writer

2. Kapka Kassabova – writer

3. Viktoria Beshliyska – writer

4. Ivan Stankov – writer, the translator of Mircea Cartarescu

5. Katya Antonova – the most bestselling Children books writer, and publisher

6. Zachary Karabashliev – writer, and publisher

7. Hristo Blazhev – deputy Editor-in-Chief of Ciela, literary blogger

8. Gergana Pancheva – Literary Agency Sofia

9. Angela Rodel – translator from Bulgarian into English, Booker International Prize winner

10. Atanas Yonchev – publisher, Riva

11. Nevena Dishlieva – Krusteva – publisher and translator

12. Manol Peykov – publisher and translator

13. Milen Milev – publisher, Paradox

14. Milena Stefanova – publisher, Soft Press

15. Bozhana Slavkova – poet, winner ot the International Milli Dueli

16. Georgia Spadoni – translator

17. Desislava Alexieva – Chairman of the Board of the Bulgarian Book Association

18. Zhivka Ivanova – poet and translator

19. Irina Papancheva – writer

20. Yancho Cholakov – writer

21. Svetlozar Zhelev – literary activist, Bulgaria National Book Center, National Palace of Culture

Turkiye

1. Ayse Ovur – writer

2. Irmak Zileli – writer

3. Ertuğ Uçar – writer

4. Sevcan Kence – translator

5. Nadezhda Ivanova – translator

6. Basak Guntekin – publisher

7. Mert Tanaydin – pubisher

8. Tulin Kozikoglu – writer

9. Nermin Mollaoglu – Kalem Agency

10. Hüma Nur Çalışkan – Kalem Agency

11. Bahar Albayrak – Kalem Agency

12. Yüce Yöney – publisher



PROGRAM:

Opening ceremony and readings:

5th of June, 17.30, The Library – Tudor Ganea, Ayse Ovur , Ertuğ Uçar, Ivan Stankov, Victoria and Pavlo Matyusha, Rati Mujiri, Nana Abuladze

6th of June, 19.30, Congress center –Irmak Zilely, Halyna Matveeva, Tea Topuria, Bogdan Cretu, Zachary Karabashliev, Archil Kikodze, Tamara Duda

7th of June, 19.30, The Library,– Paata Shamugia, Bozhana Slavkova, Paula Erizanu-Cartier, Tulin Kozikoglu, Katya Antonova, Iva Pezuashvili, Viktoria Beshliiska, Zviad Kvaratskhelia

Panels:

1. 6 of June, 11.00 – Children Books from the Black Sea – markets, authors, illustrators – experience and challenges – Tulin Kozikoglu, Katya Antonova, Tea Topuria, Nataliya Miroshnyk, Mariam Kvitsiani, Eli Badica, Gergana Pancheva – moderator

2. 6 of June, 12.00 – Literary tourism – How to make our literatures more visible in a big world,. – Hüma Nur Çalışkan , Milen Milev, Archil Kikodze, Victoria Matyusha, Livia Stoia, Milena Stefanova, Nana Abuladze – Svetlozar Zhelev – moderator



3. 7 of June, 10.00 – Literature and politics – Political and Literary context in Turkiye, Georgia, Ukraine, Romania and Bulgaria. – Nermin Molaoglu, Bahar Albayrak, Gvantsa Jobava, Rati Mujiri, Paula Erizanu-Cartier, Tetyana Petrenko, Zachary Karabashliev, Pavlo Matyusha, Irina Papаncheva, Manol Peykov – moderator,

4. 7 of June, 11.00 – Freedom and Empathy – the message of the literature.- Yüce Yöney , Paata Shamugia, Tudor Ganea, Ivan Stankov, Rati Mujiri, Tamara Duda, Zhivka Ivanova, Irakli Kakabadze, Svetlozar Zhelev – moderator,

5. 7 of June, 12.00 – Publishers perspectives – migration of the literatures. – Basak Guntekin, Mert Tanaydin, Hristo Blazhev, Atanas Yonchev, Gvantsa Jobava, Nataliya Miroshnyk, Paula Erizanu-Cartier, Eli Badica, Desislava Alexieva, Svetlozar Zhelev – moderator

6. 7 of June, 15.00 – EUPL – What an opportunity! –Tea Topuria, Halyna Matveeva, Bogdan Cretu, Bahar Albayrak, Yancho Cholakov, Iva Pezuashvili, Svetlozar Zhelev – moderator,

7. 7 of June, 16.00 – Found in Translation – challenges and directions – Sevcan Kence, Nadezhda Ivanova, Angela Rodel, Natia Mikeladze-Bachsoliani, Olga Soroka, Alexandru Popescu, Georgia Spadoni, Rayna Kamberova – moderator,

Special readings:

5th of June, 19.30 h. – Georgi Gospodinov – The Library

6th of June, 17.30 h. – Kapka Kassabova – FARA, Congress Center

7th of June, 11.00 – Katya Antonova – The Library

7th of June , 15.00 – Viktoria Beshliiska – The Library

7th of June – 17.00 – Zachary Karabashliev – The Library

Special Lectures at FARA, Congress Center:

6th of June, 18.00 – Rati Mujiri – “Communication tools in wars and crises.”

6th of June, 18.30 – Nermin Molaoglu – „How do you turn the world around?“

