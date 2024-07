Днес в зала „Бойчо Брънзов“ Георги Милтиядов, заедно с Плевенска филхармония обединяват известни солисти в концерта „Среща в Бургас“

Плевенска филхармония с музиката на Георги Милтиядов и с именити гост изпълнители Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Руслан Мъйнов и много други.

Днес, 29-ти юли, от 20:30 ч. в Спортна зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас, композиторът и диригент Георги Милтиядовобединява в мащабен концерт едни от най-известните и обичани български изпълнители. В концерта, с красивото заглавие „Среща в Бургас”, солисти ще бъдат: Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Руслан Мъйнов, Виктория Главчева, Квартет „Белканто“, Невена Пейкова и много други.

Под диригентската палка на Милтиядов, публиката ще се потопи в море от музика с оркестъра на Плевенска филхармония, ще се докосне до стихове на бургаски поетичрез текстовете в песните на композитора и картини на бургаски художници в специално проектирана мултимедия. Изкуствата в спортната зала „Бойчо Брънзов“ ще преливат в един цялостен спектакъл. Меломаните ще чуят познати песни на композира Милтиядов, оставили следа в живота и творчество му. Стихове на Пейо Пантелеев, Десислава Софранова, Иван Ненков, Петя Дубарова и Теодора Вълева ще бъдат преплетени в нотите на композитора. Ще прозвучи най-новата песен на Силвия Кацарова по текст на Иван Ненков и премиерно нова песен по стихотворение на Петя Дубарова смузика на Георги Милтиядов, със заглавието „Влак“ (1972 г.), в изпълнение на Виктория Главчева.

Вечерта на сцената ще се изявят талантите от Клуб по спортни танци „Бургас 1975“, Балетно студио „Съгласие“, Плевен – Лилия Чорбанска и Лора Цветкова, както имладите таланти Гергана Карапанова и Йоана Манева, които са печелили първи награди на конкурси с песни на Милтиядов. Режисьор на спектакъла е Христо Симеонов.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Билети на място преди събитието, онлайн в мрежата на Ивентим и на каса „Часовника“ в Бургас: https://www.eventim.bg/bg/bileti/koncert-spektakl-sreshcha-v-burgas-burgas-sportna-zala-boycho-brnzov-1437739/performance.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1p1qJM_PysE-y0iB1tdzGsNuBhDd8o-inOnQ9W4S6rBacTsMyAVar7Jnk_aem_dHt5XoU3ppQkgwyh-h402Q

ГЕОРГИ МИЛТИЯДОВ – е роден в град Бургас на 08 септември 1998 г. Завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” в родния си град със специалност „Пиано“ и продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност „Оперно-симфонично дирижиране“. Завършил е майсторски клас по дирижиране на Георги Димитров.

Автор е на над 400 аранжимента за различни състави. От 2013 г. прави аранжименти и симфонични оркестрации за оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив и Русе, Плевенска филхармония и ОХ „Гена Димитрова“, Софийска филхармония и НФХ „Светослав Обретенов“, за Симфониетите в Шумен, Враца и Сливен, Филхармония „Димитър Ненов“ – Разград, НМБЦ „Стефан Македонски“, група „АКАГА“, Ку-ку бенд и други, в проектите „Музика в кадър“, „Любими руски песни“, „Не си отивай, лято!“, „Ах, този мюзикъл!“, „Вечните песни на България“, „Вечните рок-песни на България“, „Вечер на мюзикъла“, „Романтична комедия“, „100 години Синатра“, „Моите неизпратени писма“, „Любими филмови песни“, „Разходка по Бродуей“, „Аве Мария – коледен концерт“, „Най-доброто от Андрю Лойд Уебър“, „Пътуване в музиката“, „Традиция и класика“, „Веско Ешкенази на 50“, „Цигулката в киното“, „В света на музиката“ и др.

От 2013 г. до 2016 г. е корепетитор и аранжор на Смесен хор „Родна песен“ към Община Бургас, с който осъществява голям брой концерти и участия във фестивали в България, Гърция, Хърватия, Македония, Чехия, както и мащабни вокално-симфонични проекти. В периода 2013 – 2017 г. е пианист, а по-късно и аранжор на ежегодния фестивал „Sounds of the ages“ в Пловдив, в който участват Таря Турунен (в проектите „Beauty & the Beat” и „Ave Maria Christmas Tour”), Майк Терана, Девин Таунсенд, групите „Аsia“, „Paradise Lost“, „Opeth“ и „Katatonia“ с оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив.

През 2015 г. започва композиторската си кариера в тандем с поета Пейо Пантелеев. Получава наградата „Сребърен гларус” за цялостно творчество за музика по стихове на поета. Създал е над 40 песни, някои от които са финалисти в конкурсите „Лирата на Орфей“, „Златен кестен“, „София пее“, „Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“, „Детска мелодия на годината“, Национален фестивал на коледната и новогодишната песен и др. През 2020 г. събира част от тях в албума „Целувка в нощта“, който през юни 2021 г. печели награда „Албум на годината“ в „Годишни награди за мода, стил и шоубизнес“.

Георги Милтиядов е носител на Голямата награда за постижения в област „Изкуства” на Фондация „Димитър Бербатов” (2008), както и на над 40 награди от национални и международни конкурси като пианист и поп-изпълнител: „Надежди, таланти, майстори”, „Франц Шуберт”, „Светослав Обретенов”, „Сезони”, „Сладкопойна чучулига”, „Сребърна Янтра”, „Слънце, радост, красота”, „Радост на брега“, „Изгряват звезди”, „Национален конкурс за забавна песен – Пловдив”, „Конкурс за немска и австрийска музика”, „Върбан Върбанов”. Отличен е с приза „Млад музикант на годината”.

Днес работи в Плевенска филхармония като диригент, пианист, аранжор и оркестратор и е желан гост-диригент в оркестрите и хоровете на София, Русе, Шумен, Враца, Видин и др.

