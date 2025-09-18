четвъртък, септември 18, 2025
Днес в Габрово: Публична среща дискусия на тема „Боровата процесионка в Северна България“

Публична среща дискусия по повод разпространението на борова процесионка ще се проведе в Габрово на 18 септември, от 10:00 часа в Ритуалната зала на общинската администрация.

По темата ще говорят чл.-кор. дн проф. Георги Георгиев и експерти от Институт за гората при БАН. Основната тема ще бъде „Боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в Северна България – икономическо значение и социално-медицински проблеми“. По време на дискусията ще бъде обсъдено влиянието на вредителя върху горите, както и потенциалните здравни рискове за населението. Ще бъдат разгледани и възможни стратегии за контрол и превенция на разпространението на насекомото.

Срещата е отворена за всички заинтересовани страни.

Дискусията ще се излъчва в реално време на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=Lu2pEZuZlvo

