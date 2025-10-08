Днес театралният фест в Ловеч представя „Алиса в страната на чудесата“

Днес продължава четиринадесетото издание на фестивала „Младите в театъра“ в Ловеч с постановката „Алиса в страната на чудесата“ по Луис Карол. Това е продукция на Театрален колеж „Любен Гройс“ и с участието на абсолвентите на колежа с режисьор Сабина Коен. Началото е от 18.00 часа в камерната зала на театъра.

Снощи бе тържественото начало на феста с постановката „Без резерви“ с режисьор Пресиян Кузов, продукция на ДКТ- Пазарджик. Представлението бе в Ловчанското читалище „Наука 1870“.

Стартът бе даден от кмета на Община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави участниците и гостите на събитието. Той посочи, че това е едно от най-ярките културни събития в града.

Директорът на театъра Биляна Петрова благодари на всички, които помагат на институцията в този момент, когато въпреки ремонтите в сградата дават възможност фестивалът да се проведе. Той е основан от режисьорите Иван Станев и Димитър Радичков през далечната 1985 г. Директорът посочи, че днес след гостите е и актрисата от Народния театър Жорета Николова, участник в първия фестивал.

Прочетени бяха поздравителни адреси от министъра на културата Мариан Бачев и от председателя на САБ Христо Мутафчиев. Имаше цветя от кмета на Община Ловеч и от Министерството на културата.

Вечерта завърши с енергичен концерт на група „Живи и здрави“ в Арт Кафе „Случвам Чудеса при Роси“.

През следващите дни до 13 октомври има богата програма от театрални представления, изложби, концерти, премиера на книга и уъркшоп.

Форумът дава възможност за среща на млади творци в сферата на театралното изкуство, възможност за представяне на техните възгледи, творчески посоки и разбирания.

Фестивалът „Младите в театър“ 2025 – Ловеч се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

