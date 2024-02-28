Днес се проведоха Общински ученически игри по лека атлетика в Хасково

Крайно класиране при момичета 5-7 клас:

Отборен шампион е ОУ „Св. Иван Рилски“, второто място е за ОУ „Любен Каравелов“ –Хасково, трети са атлетките на ОУ „Шандор Петьофи“.

При момчетата от 5-7 клас шампион в Общинските ученически игри е ОУ „Св. Иван Рилски“, следван от ОУ „Шандор Петьофи“ и ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково.

При юношите 8-10 клас шампионското първо място заслужиха лекоатлетите на ПГДС „Цар Иван Асен II“, втори остана отборът на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“.

Отборни шампиони при 11-12 клас при юношите и при девойките са ПГДС „Цар Иван Асен II“.

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ

Дисциплина – бягане 100 м. – момчета

1 м. Павел Спасов – ОУ „Любен Каравелов“

2 м. Калоян Якимов – ОУ „Св. Иван Рилски“

3 м. Ангел Митев – ОУ „Шандор Петьофи“

Дисциплина – бягане 400 м. – момчета

1 м. Радостин Жеков – ОУ „Св. Иван Рилски“

2 м. Ангел Митев – ОУ „Шандор Петьофи“

3 м. Алекс Василев – ОУ „Шандор Петьофи“

Дисциплина – бягане 800 м. – момчета

1 м. Петър Димитров – ОУ „Шандор Петьофи“

2 м. Павел Спасов – ОУ „Любен Каравелов“

3 м. Теодор Делчев – ОУ „Св. Иван Рилски“

Дисциплина – скок на дължина – момчета

1 м. Радостин Жеков – ОУ „Св. Иван Рилски“

2 м. Денислав Николов – ОУ „Шандор Петьофи“

3 м. Калоян Якимов – ОУ „Св. Иван Рилски“

Дисциплина – скок на височина – момчета

1 м. Томас Димитров – ОУ „Св. Иван Рилски“

2 м. Петър Димитров – ОУ „Шандор Петьофи“

3 м. Алекс Иванов – ОУ „Шандор Петьофи“

Дисциплина – тласкане на гюле – момчета

1 м. Томас Димитров – ОУ „Св. Иван Рилски“

2 м. Айхан Халибрям – ОУ „Шандор Петьофи“

3 м. Петър Събев – ОУ „Любен Каравелов“

Дисциплина – щафета 4 х 100 м. – момчета

1 м. ОУ „Шандор Петьофи“

2 м. ОУ „Св. Иван Рилски“

3 м. ОУ „Любен Каравелов“

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