Днес се проведоха Общински ученически игри по лека атлетика в Хасково
Крайно класиране при момичета 5-7 клас:
Отборен шампион е ОУ „Св. Иван Рилски“, второто място е за ОУ „Любен Каравелов“ –Хасково, трети са атлетките на ОУ „Шандор Петьофи“.
При момчетата от 5-7 клас шампион в Общинските ученически игри е ОУ „Св. Иван Рилски“, следван от ОУ „Шандор Петьофи“ и ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково.
При юношите 8-10 клас шампионското първо място заслужиха лекоатлетите на ПГДС „Цар Иван Асен II“, втори остана отборът на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“.
Отборни шампиони при 11-12 клас при юношите и при девойките са ПГДС „Цар Иван Асен II“.
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ
Дисциплина – бягане 100 м. – момчета
1 м. Павел Спасов – ОУ „Любен Каравелов“
2 м. Калоян Якимов – ОУ „Св. Иван Рилски“
3 м. Ангел Митев – ОУ „Шандор Петьофи“
Дисциплина – бягане 400 м. – момчета
1 м. Радостин Жеков – ОУ „Св. Иван Рилски“
2 м. Ангел Митев – ОУ „Шандор Петьофи“
3 м. Алекс Василев – ОУ „Шандор Петьофи“
Дисциплина – бягане 800 м. – момчета
1 м. Петър Димитров – ОУ „Шандор Петьофи“
2 м. Павел Спасов – ОУ „Любен Каравелов“
3 м. Теодор Делчев – ОУ „Св. Иван Рилски“
Дисциплина – скок на дължина – момчета
1 м. Радостин Жеков – ОУ „Св. Иван Рилски“
2 м. Денислав Николов – ОУ „Шандор Петьофи“
3 м. Калоян Якимов – ОУ „Св. Иван Рилски“
Дисциплина – скок на височина – момчета
1 м. Томас Димитров – ОУ „Св. Иван Рилски“
2 м. Петър Димитров – ОУ „Шандор Петьофи“
3 м. Алекс Иванов – ОУ „Шандор Петьофи“
Дисциплина – тласкане на гюле – момчета
1 м. Томас Димитров – ОУ „Св. Иван Рилски“
2 м. Айхан Халибрям – ОУ „Шандор Петьофи“
3 м. Петър Събев – ОУ „Любен Каравелов“
Дисциплина – щафета 4 х 100 м. – момчета
1 м. ОУ „Шандор Петьофи“
2 м. ОУ „Св. Иван Рилски“
3 м. ОУ „Любен Каравелов“