Днес Хасково посреща Софийска филхармония

Поредната музикална вечер на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ представи един впечатляващ концерт на Симфониета Враца и Камерен оркестър Хасково със солист цигулка Стоимен Пеев и диригент: Цанислав Петков.

Тази вечер празниците на класическата музика в Хасково представят Софийска филхармония.

Честта да дирижира първия оркестър на България е на маестро Цанислав Петков, а виртуозните музиканти ще претворят заедно с великолепния цигулар Марио Хосен „Четирите годишни времена“ на Антонио Вивалди и „Годишните времена на Буенос Айрес“ на Астор Пиацола.

Концертът е на сцената на ОНЧ „Заря- 1858“ от 19,00 часа.

Входът е свободен!

