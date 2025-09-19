Днес: Фермерският пазар в Плевен с есенно издание

Традиционният Фермерски пазар в Плевен посреща днес своите посетители отново в района на Кооперативния пазар в града.

Щандовете са разположени на паркинга срещу покритата част, от страната на спирката на градския транспорт.

В септемврийското издание земеделските производители и фермерите предлагат на плевенчани и гостите на града своите продукти с роден вкус и качество. Нови участници в пазара се включат със сушени плодове, боб, леща, катък, топящи се в устата сладки и занаятчийски сладолед.

На щандовете за пореден път може да намерите висококачествени млечни продукти, конфитюри и други изкушения, приготвени с внимание и любов от български производители.

Организатор на Фермерския пазар е Община Плевен, съвместно с общинската фирма „Тибор“ ЕООД и със съдействието на социалната платформа „Фермерски пазар ОТ БГ“. И през септември част от събитието е празнична томбола, в която един от клиентите ще получи като награда продукти от всички изложители.

