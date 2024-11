Днес Даниела Туртуманова-Стоянова и Теодор Цаков влизат в главните роли в „Лебедово езеро“ за първи път в Бургас

Представлението на „балета на балетите“ „Лебедово езеро“ по гениалната музика на П. И. Чайковски и режисура на проф. Хикмет Мехмедов ще подари на почитателите на изящното изкуство незабравими моменти на съзерцание на красивата постановка, белязана с характеристиките на най-висока класа в балетното изкуство – на 8 ноември, петък, от 19:00 часа в залата на Държавна опера – Бургас. В главните роли на Одета/ Одилия и Принц Зигфрид влизат примабалерината на Бургаската опера Даниела Туртуманова-Стоянова и Теодор Цаков, солист на трупата и носител на тазгодишната награда на Община Бургас по случай 24 май – по повод прекрасното представяне в националното турне в девет български града в ролята на Зигфрид в „Лебедово езеро“, в прекрасен сценичен тандем с примабалерината Даниела Туртуманова-Стоянова. Двамата превъзходни изпълнители за първи път ще се представят в главните роли в най-знаменития балет на бургаска сцена. Предстоят спектакли на „Лебедово езеро“ със същия състав и на 25 ноември – в гр. Троян, и на 26 ноември – в гр. Плевен.

В края на 2023 г. и началото на 2024 г. премина изключително успешното турне на „Лебедово езеро“ в девет български града, като артистите на балетната трупа на Бургаската опера бяха посрещнати и изпратени с нестихващи овации от пълните зали. Забележителният спектакъл, носител на най-доброто от класическите балетни традиции – постановка, режисура и хореография на проф. Хикмет Мехмедов /след Мариус Петипа и Лев Иванов/, бе представен на бе представен на 19 август т. год. в Летния театър на Бургас и предизвика бурни емоционални реакции от страна на интернационалната публика.

Постановката на проф. Мехмедов носи характеристиките на естетически продукт от най-висока проба – интелигентно поднесена, подплатена с психологическа дълбочина, с имплицитно заложени философски трактовки и брилянтно прокарани режисьорски идеи. Неоспорим факт е, че присъствието на „Лебедово езеро“ в творческия афиш е атестация за нивото на всяка балетна трупа. Пищното представление ще бъде представено с цялостния си блясък и идейна завършеност – като емоционална подплатеност и размах, отново на сцената на Бургаската опера в понеделник. Зрителите ще се уверят – за пореден път, че постановката на проф. Мехмедов е едно естетическо бижу, което съдържа в себе си целия спектър от характеристиките на най-доброто от класическото балетно изкуство – идейна завършеност, емоционална задълбоченост, философски препратки, мащабно мислене и синхронично съчетание на всички елементи – в крайната сценична реализация.

Асистент-режисьор на великолепната постановка е примабалерината Веса Тонова, репетитор на балетния състав на „Лебедово езеро“ е Галина Калчева, дългогодишна примабалерина на Бургаската опера, която бе репетитор на трупата за успешното национално турне с трупата с „Лебедово езеро“, както и при гастролите с „Лешникотрошачката“ и „Спящата красавица“; помощник-режисьор е Петър Тихолов. Изящните костюми са плод на творческия размах на покойната Цветанка Петкова-Стойнова, която се е погрижила за ръчното прикрепване на всеки един от камъните „Сваровски“ по естетически издържаните сценични облекла на балетистите. Впечатляващата сценография, пренасяща зрителите в пищния кралски двор и в мистичните сцени край езерото, е дело на всепризнатия майстор на сценографията Иван Токаджиев. Неслучайно „Лебедово езеро“ на проф. Мехмедов е считано за най-красивата постановка на безсмъртната балетна класика на родна сцена. За основен цвят на декора е избран синият – в различни нюанси. В част от сцените се използва и мултимедия, която е допълнително емоционално-смислов елемент от цялостното внушение.

Прекрасни и неотразими в стремежа си към извайването на запомнящи се образи на Одета/ Одилия и Зигфрид ще бъдат двамата прекрасни солисти – Даниела Туртуманова-Стоянова и Теодор Цаков, които заслужиха овациите в пълни зали в националното турне не в девет български града в края на 2023 г. и началото на 2024 г.: Шумен, Разград, Добрич, Сливен, Хасково, Враца, Благоевград, Перник и Ботевград. Те бяха изцяло споени в сценично единство, пресъздавайки красивата драматична история с щастлив край.

В характерната роля – свръхдинамична и емоционална, вихрено и технически безупречно, влиза премиер-балетистът на Държавна опера – Бургас Даниел Тичков. Образа на злия магьосник Ротбарт, който е проклел Одета и нейните приятелки с жестока прокоба през деня да се превръщат в благородните красиви птици, а единствено след залез слънце те отново приемат човешки образ, представя солистът на балетната трупа към Държавна опера – Бургас Кирил Филипов. Ролята на Кралицата, майка на Зигфрид, ще бъде изпълнена от Анелия Иванова, която представя образа с характерната му достолепие и аристократичност.

В мащабното представление вземат участие и: Малки лебеди: Рафаела-Мария Кюл, Нанако Сато. Джулия Леци и Андрея Сотирова; Големи лебеди – Лая Рамон, Яна Бердута, Илина Константинова, Гергана Козарова. В темпераментния Испански танц публиката в залата на Операта в петък ще види: Алекс Арабска и Хару Накагава, в Неаполитански танц – Илина Константинова и Патрик Гил, в Унгарски танц – Ивана Фиалковска, Джулия Леци, Франческо Пио Русо и Шун Калафуне. Като изящните Невести на сцената излизат: Нанако Сато, Рафаела-Мария Кюл, Гергана Козарова и Полина Паша. Във Валс в I действие ще вземат участие двойките: Лая Рамон – Хару Накагава, Гергана Козарова – Стоян Фъртунов, Яна Бердута – Патрик Гил и Калина Неделчева – Франческо Пио Русо, както и: Нанако Сато, Ивана Фиалковска, Александрина Арабска, Рафаела-Мария Кюл, Мария Габарова и Полина Паша. Грациозни Лебеди на сцената в петък ще бъдат: Яна Бердута, Лая Рамон, Илина Константинова, Гергана Козарова, Джулия Леци, Рафаела-Мария Кюл, Нанако Сато, Андрея Сотирова, Натали Иванова, Гергана Георгиева, Бианка-Хелън Джованели, Елена Георгиева, Александрина Арабска, Полина Паша, Мария Габарова, Василена Тодорова. В ролята на Волфганг ще бъде Божидар Кметов.

Във внушителния балетен спектакъл солистите и артистите от кордебалета на Държавна опера – Бургас изграждат мащабните общи сцени с професионален усет, завиден синхрон и цялостна мисъл, претворена в красива траектория на телата. Всички артисти ще разкажат на 8 ноември, петък – чрез средствата на изящното балетно изкуство, вълнуващата приказка за силата на истинската любов, преодоляваща препятствията, изкушенията, прокобата и болката.

За безсмъртната класика на Чайковски в четири действия „Лебедово езеро“ се смята, че трябва да се гледа поне веднъж в живота. Приказният сюжет, вълнуващата музика и смайващи костюми успяват да задържат вниманието дори на най-малките зрители – спектакълът е приеман изключително радушно от публиката в най-широк възрастов диапазон. Тъй като балетното произведение е преработвано през годините, краят се изпълнява по различен начин, като развръзката е или щастлива, или драматична. В един от вариантите езерото поглъща влюбените в пътя им към отвъдното, а във втория краят е щастлив – Зигфрид побеждава злия магьосник и освобождава любимата си Одета от магията. В интерпретацията на проф. Мехмедов сияйните сили на Доброто са основополагащи…

На 8 ноември от 19:00 часа на сцената на Бургаската опера публиката ще има възможност отново да се наслади на безупречното цялостно обезпечаване на блестящия сценичен продукт – и в постановъчен, и в артистичен, и в технически план, и ще е привилегирована да почувства – на всички нива на възприятие, представление на най-високо естетическо ниво.

Билети за „Лебедово езеро“ – на касата на Операта, каса „Часовника“ /работи през цялата седмица/, на място – преди спектакъла, след 18.30 часа – на касата на Летен Театър Бургас, както и в мрежата на Grabo – https://grabo.bg/burgas/lebedovo-ezero-02sdg и Eventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/lebedovo-ezero-burgas-opera-655427/event.html.

За солистите:

Даниела Туртуманова-Стоянова – в ролите на Одета/ Одилия

Даниела Пламенова Туртуманова-Стоянова e родена на 16.08.1995 г. в гр. София. Възпитаничка на Национално училище за танцово изкуство София. Висшето си образование завършва в „Национална музикална академия проф. Панчо Владигеров“ София – със степени „бакалавър“ и „магистър“, специалност „Балетна педагогика“. Дебютира в главна роля в балета „Лешникотрошачката“ още през 2014 г., когато е на 18-годишна възраст и работи в Държавна опера Бургас едва от 2 месеца. През годините изиграва още редица други главни роли в балетите: „Спящата красавица“, “ Пепеляшка“, „Куклената фея“, „Зле опазеното момиче“, „От табора до небето“, „Приказни сезони“, „Червената шапчица“, „Капан за птици“ и други. Ръководител е на „Балетна школа за принцеси“ – Бургас.

Носител е на много награди като изпълнител и педагог.

През м. ноември 2023 г. Даниела Туртуманова направи своя блестящ дебют в ролите на Одета/ Одилия в балета „Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски. Примабалерина на балета към Държавна опера – Бургас от м. април 2024 г.

Теодор Цаков – солист на балетната трупа към Държавна опера – Бургас – в ролята на Зигфрид:

Теодор Цаков е роден в град София през 1992 година. През 2011 г. завършва Националното училище за танцово изкуство – гр. София със специалност класически танц при педагог Петър Колдамов. 2008г. получава стипендия от танцова работилница „Петър Илиев“ и учи в гр. Чикаго при Даниел Дуел и Патриша Блеър. През 2010 г. завършва на Трето място в Националния балетен кокурс „Анастас Петров“ в гр. Добрич. Гастролира като част от ансамбъла и солист с български, френски и украински трупи в Европа, Азия и Америка със спектаклите „Лебедово Езеро“, „Спящата Красавица“, „Лешникотрошачката“, „Дон Кихот“ и други. От 2014 г. до 2015 г. работи в Държавна опера гр. Русе. Дебютира като солист в спектаклите „Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“ и „Лебедово Езеро“. Там дебютира и като хореограф със спектакъла „Странен Отряд“ Паралелно с работата му в гр. Русе, гостува в изпълнява солистични роли за Държавна опера – Пловдив. От 2015 г. до 2016 г. заминава за Украйна, където работи в Харьковский Национальный Академический Театр Оперы и Балета имени Н. В. Лысенко, участвайки в целият репертоар на театъра. В края на 2016 г. започва работа в Държавна опера – Бургас, като паралелно с това учи и получава бакалавърска степен със специалност педагогика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив. Носител е на престижния приз по случай 24 май на кмета на Община Бургас – г-н Димитър Николов, за високи постижения в областта на културата и за блестящото му представяне в ролята на Зигфрид в „Лебедово езеро“ в националното турне с балетната класика по музика на П. И. Чайковски и режисура на проф. Хикмет Мехмедов в девет български града.



Даниел Тичков – премиер-балетист на Държавна опера – Бургас – в ролята на Шута:

Учил е в „Национално училище за танцово изкуство – София”

2004-2013 и в „Академия за музикално, танцово и изобразително

изкуство – Пловдив” (АМТИИ). Гастролира в Южна Кореа, Италия, Оман, Тунис, Холандия, Австрия, Германия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Македония.

Участия и награди: Второ отличие в младша възраст на ХV Национална среща на млад балетни изпълнители „Анастас Петров” – Добрич 2012 год.; Международен конкурс „Рози на Казакстан“ 2019, гр. Астана, Казахстан – 1-во място – класически танц; участие в програмите на Фондация „Танцово изкуство – Илиев” и стипендиант през 2012. Стипендията включва летни, интензивни, танцови курсове в Pacific Northwest Ballet School – Seattle; участие в спектаклите в Младежки театър „Николай Бинев” – София с мюзикълa „Оливър Туист” от 2008 г. до 2012 г.; участие в постановките на Държавна опера – Русе, Държавна опера – Бургас, Държавна опера – Пловдив, Държавна опера – Стара Загора с балетните спектакли: „Дон Кихот“, „Лебедово езеро“, „Жизел“, „Ромео и Жулиета“, „Лешникотрошачката“, „Спящата красавица“, „Баядерка“, „Шехерезада“, „Пахита“, „Зле опазеното момиче” и др.

Кирил Филипов – в ролята на Ротбарт:

Професионален опит на Кирил Филипов: Paris Festival Ballet, Париж, Франция (2020), Директор: Anne Puisségur-Corruble. Спектакъл – „Лешникотрошачката“

Grand Ballet Classique de Paris, Париж, Франция (2018, 2019) Директор: Anthony Pace;

Турне в Германия, Франция, Швейцария. Спектакли: „Лебедово езеро“ и „Лешникотрошачката“;

American Repertory Ballet, Принстън, Ню Джърси (2015 – 2016) Директор: Douglas Martin;

Хореографии: „There Is A Time“ на José Limón Dance Foundation в Joyce Theater, Ню Йорк;

Спектакли: „Жар птица“, „Пролетно тайнство“, „Сън в лятна нощ“

„Следобедът на фауна“, „Ephemeral Possessions“, „Лешникотрошачката“, „Раймонда“

Joffrey Concert Group, Ню Йорк, Ню Йорк (2012 – 2015) Директор: Davis Robertson

Гала спектакъл THE 5th BEIJING INTERNATIONAL BALLET INVITATIONAL (Пекин, Китай)

Хореографии на Gerald Arpino, George Balanchine, Desmond Richardson, Robert Battle,

Larry Kegwin, Africa Guzman, Davis Robertson, Brian McSween.

Турнета в Канада, Италия, Китай and източен САЩ

Гост танцьор, Република Кипър (2012 – 2018) Директори: Klea Pitsilidou, Lambros Lambrou

Солист: „Жар птица“, „Спящата красавица“, Гала: „Европейска столица на културата 2017“.

Сценични изяви, София (2007 – 2011) Софийска опера и балет

Изяви като ученик на НУТИ в „Жизел“, „Спящата красавица“, „Дон Кихот“ „Лебедово езеро“

Танцово обучение: Joffrey Ballet School, Ню Йорк, Ню Йорк (2012)

(Staicy Caddell, Caridad Martinez, Nicole Duffy, Francesca Corkle, Brian McSween, Davis Robertson, Andrei Jouravlev); Limassol Municipal Dance Centre, Република Кипър (2011 – 2012) (Klea Pitsilidou, Lambros Lambrou); Национално училище за танцово изкуство, София (2002 – 2011)

Клас’11 на Петър Колдамов. Други учители: Росица Минчева, Росен Канев, Йордан Кръстев, Мариана Денева, Николай Илиев

Лятно училище/ Семинар THE 5th BEIJING INTERNATIONAL BALLET INVITATIONAL (2014) Пекин, Китай

(Slawomir Wozniak, Iouzef Raoukout, Lu Tian); Joffrey Ballet School (2013-2015) Ню Йорк, Ню Йорк; (Matthew Prescott, Africa Guzman, Ceyhun Ozsoy, Maria Korowski, Shawn Hounsell); Фондация „Танцово изкуство – Илиев“ (2008-2012) София, България (Петър Илиев, Marcus Galante, Daniel Duell, Gary Abbott, Daniel Cruz); Ballet Chicago (2008, 2014-2016) Чикаго, Илинойс (Daniel Duell, Particia Blair, Ted Seymour).

Facebook

Twitter



Shares