ДКЦ-1 в Ямбол с инициативи в Световния ден за борба с диабета

„Диагностично-консултативен център-1” в Ямбол се включи в националната кампания „Здраве за всеки – заедно срещу диабета“.

Професионалисти по здравни грижи от общинското здравно заведение организираха безплатни изследвания и обучение за измерване на кръвна захар в пенсионерския клуб „Хале“ в Ямбол. Посетителите получиха информация за рисковите фактори, превенцията и контрола на диабета.

Инициативата се провежда по повод Световния ден за борба с диабета, който се отбелязва на днешния 14 ноември. В рамките на кампанията са предвидени още изнесени здравни беседи в училища и детски градини, създаване на здравно-информационни табла, както и арт работилници за деца, посветени на здравословния начин на живот.

Специалистите от „Диагностично-консултативен център-1“ подчертаха значението на редовните прегледи и мониторинг на кръвната захар за предотвратяване развитието на усложнения, свързани с болестта. Кампанията „Здраве за всеки – заедно срещу диабета“ цели не само да информира, но и да мотивира хората да вземат активна роля за свое здраве и да изградят навици, които ще им помогнат да живеят по-дълго и по-здравословно.

