Джон Бийсли, Нилс Ландгрен и New York Voices идват за първи път в България за  Банско джаз фестивал

Само след три седмици започва Банско джаз фестивал. 10 дни с джаз преживявания от сутрин до вечер. От 1 до 10 август – три сцени, джаз академия, платформа за ученици. Някои от най-големите световни величия в джаза ще бъдат в Банско. Не ги пропускайте. Ето три от музикалните истории на Банско джаз фестивал – и трите легендарни.

Джаз пианистът Джон Бийсли е свирил с Фреди Хъбърди Майлс Дейвис още в началото на кариерата си, след това е работил с Джордж Дюк, Шака Кан, Стенли Кларк, Даян Рийвс.

Преди две години, през 2023, Джон Бийсли печели Грамиза най-добър аранжимент за „Scrapple from the Apple“ отBird Lives. Само през 2024 два негови албума са номинирани в различни категории – „Returning to Forever” записан с Чик Кърия и Биг Бенда на Радио Франкфурт и El Trio: Live in Italy с Хосе Гола и Хорацио „El Negro” Хернандес. Джон Бийсли има общо 14 номинации (плюс две за Латино Грами) и две спечелени грамофончета.Шест от тях са за албумите, които записва със създадения от него MONK‘estra.

Роден в Луизиана в семейство с много музиканти, дядо му е бил тромбонист, баща му – композитор и преподавател, майка му свири на различни духови инструменти, самият Джон е свирил на китара, ударни, саксофон, тромпет и обой, но накрая „надделява“ пианото.

От 2011 Джон Бийсли е музикален директор на Института „Хърби Хенкок“, именно той той е музикалният архитектна концертите и гала събитията на International Jazz Day. Като музикален директор е номиниран за наградата Еми за спектакъла „Jazz at the White House“ през 2016. Работил е за American Idol и Tonight Show.

Писал е музика за студиата Дисни и Парамаунт, за продукции като Fame и „Стар трек“. Прочутият филмов композитор Томас Нюман често кани именно Джон Бийсли да оркестрира филмовата му музика (донесла му 14 номинации за Оскар), и понякога да я дирижира. Можете да чуете Джон Бийсли в музикалната картина на филми като Skyfall и „Изкуплението Шоушенк“. Композира симфоничен джаз по поръчка на Филхармонията на Лос Анжелос. От 2024 е председател на Международната асоциация на джаз композиторите и автори на аранжименти. Можете да чуете Джон Бийсли с неговото трио на откриването на Банско Джаз фестивал на 1 август.

Нилс Ландгрен, легендарният шведски тромбонист, виртуоз не само в света на джаза, но и в света на фънка, но в музиката му има елементи и от рок, соул и хип-хоп. Той също е сред специално поканените да свирят в основната гала програма на Световния ден на джаза през 2025.

Започва да свири на ударни инструменти, но на 13 открива тромбона…или тромбонът открива него. Завършва консерваторията като класически тромбонист, но го влече свободата и импровизацията, които открива в джаза, но не само. Като студиен музикант е свирил в редица албуми, включително и на ABBA. През 1984 издава първия си солов албум. Към днешна дата те са над 30, а в други 20 участва като специален гост. Неговият знаменит червен тромбон, заради който Нилс Ландгрен е известен като Redhorn, може да бъде чут в проекти на The Crusaders, Еди Харис, Wyclef Jean, Хърби Хенкок и много други.

В продължение на 14 години е свързан с Биг бенда на немското радио в Хамбург (и като тромбонист, и като артистичен съветник). Бил е директор на Асоциацията на Биг бенд съставите в Швеция, както и директор на Джаз фестивала в Берлин. Освен невероятен инструменталист, Нилс Ландгрен е музикант с мисия – създаденият от него проект Funk for Life (съвместно с организацията „Лекари без граници“) променя съдбата на хиляди деца в Африка.

През 2012 Нилс Ландгрен става артистичен директор на Jazz Baltica Festival и допринася много за неговото утвърждаване. Има редица високи отличия за приноса си в музиката.

Можете да чуете Нилс Ландгрен с неговата знаменита група Funk Unit на 4 август на Банско джаз фестивал.

New York Voices са част от вокалната джаз традиция, редом с формации като Таке 6 и Манхатън Трансфер. Историята им започва в средата на 80-те в колежа Итака, Ню Йорк. Там се срещат Питър Елдридж, обещаващ джаз пианист, за когото постепенно пеенето излиза на първо място; саксофонистът Дармън Мийдър и който ще се превръща един от най-добрите майстори на вокални и хорови аранжименти; Ким Назарян, която мечтае за Бродуей и Каприс Фокс. Първо са част от вокалнияансамбъл на колежа, създаден за участия в джаз фестивали в Европа. После се отделят в по-малка формация, местят се в сърцето на Ню Йорк, добавят гласа на Сара Кригер и решават да се нарекат New York Voices.Пеят в големите клубове, печелят все повече почитатели и само година по-късно подписват първия си голям договор.Останалото е история – създават свое собствено музикално пространство, в което смесват акустичен и електронен джаз, с елементи от бразилската музика(албумът Heirs to Jobim), света на класиката, поп музиката и R&B.

Започват турнета в цяла Америка, аудиторията им от американска бързо става световна. Когато Сара Кригернапуска формацията, близо сто певици се явяват на прослушването за нейното място. Избират Лорън Кинън. След напускането на Каприс Фокс, New Yоrк Voices решават да продължат като квартет. Така записват ключовия албум “New York Voices изпълняват песните на Пол Саймън” през 1997. Следват години на съвместни проекти с Count Basie Orchestra (заедно печелят Грами), с Пакито Д‘Ривера и с Dizzy Gillespie All-Star Band.Стартират голям образователен проект, правят своите прочути Vocal Jazz Camps за млади певци (от 2008 в САЩ, а от 2016 – и в Европа).

Както казва Ким Назарян – „ние всички имаме по нещо малко, което да кажем заедно“. Или да изпеят. Това лято е пълно с концерти за този великолепен вокален квартет. И един от тях е в Банско – чуйте NY Voices на 8 август, точно в 20.00 на Главната сцена на площада в Банско.

Това са три от 20-те концерта на Главната сцена на Банско джаз фестивал. Вход свободен, само седящите места пред сцената са с билети.

