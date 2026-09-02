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„Джазарт Казанлък“ събира Мирослава Кацарова, АКАГА и Орлин Павлов в три музикални вечери

Недялко Тенев

Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“ край Тракийската гробница

Три вечери, посветени на джаза и съвременната музика, очакват жителите и гостите на Казанлък. От 3 до 5 септември парк „Тюлбе“ ще бъде домакин на „Джазарт Казанлък“ – част от програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“.

Концертите започват всяка вечер от 19:30 часа в непосредствена близост до Тракийската гробница.

На 3 септември фестивалът ще бъде открит с концерт на тромбонен квартет „Августа Траяна“. След тях Мирослава Кацарова ще представи концертната си програма „Водите на март“.

На 4 септември на сцената ще излязат AFTERSHOCK с вокал Камелия Господинова, както и група АКАГА.

Финалната вечер на 5 септември ще предложи концерт на AIRBAG, а музикалната програма ще завърши с изпълненията на Орлин Павлов.

„Джазарт Казанлък“ допълва културния календар на „Празници в Долината на тракийските царе“, съчетавайки музика на открито с атмосферата на едно от емблематичните места в Казанлък.

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