Джазарт Казанлък” и оперният спектакъл “Набуко” превърнаха Казанлък в сцена на вълшебството на джаза и мистиката на оперното изкуство

Археокомплекс “Долината на тракийските царе” бе сцена на елегантност и артистичен дух с втората вечер от тридневния “Джазарт Казанлък”.

Събитието уважиха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, посланикът на Монголия в България Н. Пр. г-жа Саянаа Лхагвасурен, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Община Трявна Денчо Минев, народните представители Илияна Жекова и Росица Кирова и гости от Казанлък и цялата страна.

Публиката се наслади на стилния и емоционален концерт на VANINA’S PROJECT.

Последва музикалният спектакъл “Златните години на джаза“ с Марина Господинова, който бе своеобразен трибют на вечните джаз изпълнители, чиито песни вълнуват публиката и до днес.

Част от магичната вечер бе и бутиковото изложение на селектирани вина, деликатеси и напитки- “Жизнената сила на тракийския еликсир”.

В същото време на брега на язовир “Копринка” почитателите на оперното изкуство се насладиха на “Набуко”-опера от Джузепе Верди, която му носи славата на голям композитор.

Постановката на Държавна опера – гр. Стара Загора пренесе публиката в далечния и мистериозен свят на древния Вавилон и бе посрещната с възторг.

Фестивалът “Джазарт Казанлък” и оперните спектакли “На брега на древния Севтополис”, които се провеждат в рамките на “Празници в Долината на тракийските царе”, вече трайно присъстват в културния живот на Казанлък и са своебразен празник за всички почитатели на вълшебството на джаза и мистиката на оперното изкуство.

