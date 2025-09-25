Дискусионна среща „Превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда“

На 26.09.2025 г. /петък/, от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе дискусионна среща на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда“.

В събитието ще участват представители на Министерство на здравеопазването, Регионално управление на образованието, директори на учебните заведения в Габрово, Общински съвет по наркотични вещества, общински съветници и други.

На срещата експерти от Национален център по обществено здраве и анализи – София ще представят резултатите от проведеното проучване сред учениците в Габрово и ще се обсъдят нови възможности за прилагане на ефективни превантивни практики в училищна среда.

В периода м. март – м. април 2025 г. екипът на Превантивно-информационен център към Община Габрово проведе проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Габрово. Проучването обхвана 766 ученици от 39 паралелки, разпределени в 6 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.

Проучването бе осъществено с методическата подкрепа на Национален фокусен център към Национален център по обществено здраве и анализи.

На база на резултатите от представителното проучване, Националният фокусен център изготви анализ на ситуацията по отношение употребата на психоактивни вещества и други фактори, свързани с рисковото поведение сред учениците в Габрово. Резултатите от проучването са изключително важни с оглед планиране и повишаване ефективността на превантивните дейности сред подрастващите.

