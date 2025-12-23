Директорът на ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра Калина Арсенова с престижна награда от СБУ

В навечерието на Рожественските празницидиректорът на Детска градина „Слънчице“ – гр. Мездра Калина Арсенова получи престижна награда от Синдиката на българските учители (СБУ). Тя беше отличена в категорията „Най-добър социален партньор – директор 2025 г.“ в 19-ото издание на едноименния национален конкурс, организиран от СБУ.

Отличието й се връчва за постигнати високи резултати в съвместната дейност със Синдиката на българските учители през 2025 г. и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство.

Това стана на тържествена церемония, която се състоя по време на 44-ия (XLIV) Синдикален съвет на СБУ. Във висшия колективен орган на Синдиката на българските учители взеха участиеблизо 400 синдикални лидери от училища идетски градини в цялата страна, включително от област Враца.

В категорията „Синдикалист на годината -2025 г.“ беше отличен Николай Беличовски – председател на Общинския Координационен съвет на СБУ в община Борован, старши учител по физическо възпитание и спорт в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“ – с. Борован и носител на „Златна значка“на Синдиката на българските учители. Отличието му се връчва за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в синдикалната дейност и организационното укрепване на СБУ.

Наградите на призьорите връчи председателятна Синдиката на българските учители д. ик. н. Янка Такева.

На събитието, което се състоя в Парк-хотел „Москва“ в София, присъстваха министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров, вицепрезидентите на Конфедерацията Даниела Алексиева-Стоянова, Огнян Атанасов и д-р Тодор Капитанов, главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучениекъм Конфедерацията Любослав Костов, социални партньори на СБУ от Регионалните управления на образованието в страната, директори на училищаи детски градини.

Община Мездра поздравява г-жа Калина Арсенова за престижната награда, като й желае здраве, семейно благополучие и още много нови успехи като педагог и ръководител на една от водещите институции в системата на предучилищното образование в общината!

Мирослав Гетов/ Община Мездра, снимки: ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра и КНСБ

