Дирекция „Социално подпомагане“ – Мездра уважи дългогодишна социална работничка по случай нейното пенсиониране

След 26 години всеотдайна работа в отдел „Закрила на детето“ нашата колежка Нели Маринска излезе в заслужена пенсия, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – гр. Мездра.

„Тя е сред първите хора, започнали работа в отдела още при неговото създаване – и един от тези, които остават в историята му завинаги, споделиха по този повод нейните колеги. През годините Нели се превърна в тихата сила, на която всички можеха да разчитат. За децата – опора. За родителите – надежда. За колегите – човек, който никога не отказва да помогне, да изслуша и да даде мъдър съвет.

Нейната доброта, професионализъм и човечност я направиха не просто социален работник, а вдъхновител на доброта – човек, който успяваше да внесе светлина дори в най-трудните случаи.“

На тържественото изпращане колегите на Нели Маринска й поднесоха специален плакет с лично послание и подаръци, избрани с много обич. Но най-ценни бяха думите на благодарност и уважението, които я съпроводиха в този важен житейски момент.

Екипът на ДСП – Мездра пожелава на Нели здраве, спокойствие и много радостни дни!

Тя оставя след себе си не просто професионален път, а човешко наследство, което ще бъде помнено дълго.

Благодарим ти, Нели!

