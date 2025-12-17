Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” с информация за плащанията до края на годината

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ към Община Плевен уведомява клиентите си, че с оглед на необходимата подготовка за безпроблемно и плавно преминаване към новата валута и приключването на отчетната година, както и на основание Заповед РД-10-2349 на кмета на Община Плевен и Указания на Министерство на финансите, ще приема плащания, както следва:

В брой и чрез ПОС терминално устройство на място в Паричния салон в Дирекцията на адрес: гр. Плевен, ул. „Петко Р. Славейков“ № 21, до 16.30 часа на 29 декември 2025 г. /понеделник/, включително;

Плащания чрез интернет страницата на Община Плевен /виртуален ПОС/ ще се приемат до 29 декември /понеделник/, включително;

Плащания в брой и чрез ПОС терминал в офиси на Изипей и Фастпей ще могат да се извършват до обяд на 30 декември /вторник/, включително;

Плащанията по банков път няма да бъдат спирани, но възможността и времето за тяхното изпълнение зависи изцяло от обслужващата банка на наредителя.

С изключение на горните срокове, работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ за всички други услуги с клиенти е от 8.30 до 16.30 часа, плащания се приемат без прекъсване до 16.30 часа.

Във връзка с годишно приключване, обслужването на клиенти ще бъде преустановено на 30 декември 2025 г., вторник, след 15.00 часа.

