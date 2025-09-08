Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община участва в учение за управление при извънредни ситуации на НАТО – “BULGARIA 2025”

Кметът на София Васил Терзиев изпрати екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ под ръководство на Красимир Димитров за участие в едно от най-мащабните и комплексни учения на Българя и НАТО за управление при извънредни ситуации – “BULGARIA 2025”.

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ участва в учението с екип от 24 човека оборудвани с технически средства за спасяване на хора при земетресение и при наводнение.

Учението се провежда от 7 до 12 септември 2025 г в Центъра за професионално обучение към ГДПБЗН в гр. Монтана. Организира се съвместно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE).

Участие в него вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации. Учението ще позволи служителите от различни държави да тренират заедно в условия, максимално близки до реалните, а спасителните екипи ще се подготвят за реакция при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи, сложни извънредни ситуации и тестване на процедури, свързани с логистичната подкрепа от страната, приемаща международна помощ. както и ще насърчи гражданско-военното сътрудничеството в отговор на съвременните предизвикателствата, включително бедствията следствие от изменението на климата.

Столична община е единствена която разполага с екипи за издирване и спасяване и е единствената, която участва в учението.

