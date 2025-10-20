Димитър Николов награди бургаските медалисти от Европейското първенство по кудо
Кметът Димитър Николов награди бургаските деца, които спечелиха медали от Европейското първенство по кудо, на което морският град бе домакин.
Поздрав по повод постигнатите успехи към учениците изказаха още зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров и началникът на дирекция „Спорт“ Веселина Деведжиева, които участваха в срещата с медалистите.
На Европейското първенство Бургас бе представен от двата клуба – СК „Бушидо – Бургас“ с треньор Калин Стоянов и СК „Кудо – Бургас“ с треньор Антоан Парчев.
По време на срещата двамата наставници предадоха специални благодарности към Община Бургас от страна на международните федерации в този спорт за добрата организация на Европейското първенство през 2025 година.
„С голяма радост и гордост ви поздравявам по повод вашите изключителни успехи и призови места, спечелени по време на Европейското първенство по кудо, което се проведе в Бургас. Вашите постижения са доказателство за силата на упорития труд, дисциплината и волята за победа.
Кудо е спорт, който изисква не само физическа подготовка, но и морална устойчивост, уважение и чест – ценности, които вие достойно отстоявате и представлявате. С вашите успехи вие не само прославяте себе си, но и издигате името на нашия град, вдъхновявайки младите хора да вярват в себе си и да следват пътя на спорта.
Изказвам искрена благодарност на вашите треньори за всеотдайността и професионализма им, както и на родителите за подкрепата и доверието.
Пожелавам ви още много успехи, здраве, мотивация и никога да не спирате да се стремите към върха. Бургас се гордее с вас!“, каза при срещата си с младите спортисти Димитър Николов.
Ето кои състезатели от двата бургаски клуба спечелиха медали от надпреварата:
СПОРТЕН КЛУБ „БУШИДО БУРГАС“
1. Димитьр Димитров 1 Boys U6
2. Янчо Проданов 2 Boys U6
3. Петър Петров 3 Boys U6
4. Александър Новачев 1 Boys U10 – 24Kg
5. Есра Реджеб 1 Girls U10 + 36Kg
6. Анна-Мира Радева 2 Girls U10 + 36Kg
7. Георги Русев 2 Boys U10 + 36Kg
8. Йоана Атанасова 2 Girls U12 – 36Kg
9. Божидар Велчев 2 Boys U12 + 42Kg
10. Максим Димов 3 Boys U12 + 42Kg
11. Андрей Стамов 3 Boys U10 – 30Kg
12. Сияна Димитрова 2 Girls U16 – 53Kg
13. Дони Димитров 2 Men U18 – 250
14. Росен Загорчев 2 Men U18 – 260
15. Стоян Тодоров 3 Men – 230
16. Владимир Рошманов 3 Veterans Men Age 45-55/100+kg
Треньор: Калин Стоянов
СПОРТЕН КЛУБ „КУДО-БУРГАС“
Деца
1-во място – Константин Костов
1-во място – Николай Малев
2-ро място – Георги Георгиев
Мъже
1-во място – Стоян Гочев
2-ро място – Руси Хаджиев
2-ро място – Иван Василев
Юноши старша
1-во място – Валентин Иванов
3-то място – Йордан Роев
Треньор: Антоан Парчев