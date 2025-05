Димитър Маринов гостува в Благоевград

Благоевград е специален град в биографията на успешният актьор Димитър Маринов.

Вчера / 14 май/ той защити докторска степен във Факултета по изкуства на Югозападния университет.

Днес от 18 и 30 часа в градската художествена галерия Димитър Маринов ще представи своите книги „Към сцената“ и „Към екрана“, които са блестящ труд на неговия преподавателски опит в Америка. Те ще са отправна точка и за откровен разговор с обществеността.

Благоевград е част от националното турне на актьора. След Севлиево, Шумен и Варна, отзивите на публиката са възторжени. Той умее да говори вдъхновяващо и успява да мотивира младите хора.

На 16 май от 16:30 часа в залата на Камерна опера и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1866″ ще бъдат показани два късометражни филма и ще има отново разговор с публиката.

На 17 май от 11:00 часа актьорът ще проведе уъркшоп за студенти и ученици в залата на Камерна опера и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1866″

Актьорската кариера на г-н Маринов в Холивуд започва през 2009 година. След 17 интервюта за две седмици, г-н Маринов избира „Вилхелмина/Апертур“ Агенция (Wilhelmina/Aperture) в Бевърли Хилс. Първият му кастинг, само два дни след подписване на договора, е за филма

„Мъже от Стомана“ (Act of Valor 2012). С този филм, г-н Маринов е първият български актьор стъпил на „червения килим“. Вторият му кастинг е за мега-реклама на „Никон“ с Аштън Къчър, която се излъчва национално 13 месеца. Следват поредица от мега-реклами, в които г-н Маринов партнира с Уилиам Шатнър, София Вергара, Джеф Бриджес и през 2014, г-н Маринов е „лицето“ на „Нисан“. От ноември 2024 до днес, г-н Маринов е „лицето“ на

Амазон в мега-кампания. Телевизионните кредити на г-н Маринов включват множество Американски мега-сериали като гост-звезда. Той партнира с Кийфър Съдърланд, Анди Самберг, Матю Перри, Зак Галифианакис, Роберт Патрик, Бил Хейдър и много други. През 2017 година, г-н Маринов печели подкрепяща-главна роля в коо-продукция на Стийвън

Спилбърг (DreamWorks) с Universal Studios, „Зелена Книга“ под режисурата на Питер Фаррели (Dumb&Dumber). Г-н Маринов партнира с Виго Мортенсен (Lord of the Rings) и Махершала Али (Moonlight–Oscar 2017). Филмът печели Оскар за „Най-добър филм“ 2019.

През 2018, Г-н Маринов основава „Маринов Актърс Студио“ в кооперация с Холивуд Актърс Студио. През 2019, открива първата българска академия за екранни изкуства в София по своята програма. Г-н Маринов твърди, че основното и най-ценно в тази индустрия, е личното отношение, усет и инстинкт на човека-артист, не толкова на техническия „щампиран“ актьор.

Г-н Маринов вярва, че „тайната“ за успех в тази индустрия, е изрично подчинена на персонален, личен инстинкт и откровеност: Да бъдеш себе си, е да знаеш кое е това „себе си“. Особено важно обаче, е реалното познаване на индустрията – не позьорство, а актьорство. Правдивата мечта е подчинена на далновидност, а илюзията за популярност – на небрежност. Питер Фаррели и Стийвън Спилбърг споделят: „Ние избрахме Димитър за тази роля не само заради уникалния му и безусловен актьорски талант, но и заради факта, че той не демонстрира „актьорстване“. Той бе откровения и искрен, себе си. Той представи, без да задължава.“

