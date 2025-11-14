ДХС търси сувенири по дизайн на Борис Димовски

Екипът на Дома на хумора и сатирата стартира акция по издирване на габровски хумористични сувенири, създадени през 70-те години по дизайн на Борис Димовски.

Оттогава датират първообразите на любимите на всички чашки-половинки за габровско кафе „едно кафе за двама“, захарница-скъперница, лъжичка с дупка, чашка за кафе със залепена чинийка, чаша за гледане на кафе и други.

На снимките от ляво надясно: гипсов релеф „Super кот“, тениска с вратовръзка и надпис „Made in Gabrovo“, ваза с релефна украса „котка“ © МДХС

През 1980 – 1981 г. карикатуристът Димовски и майсторката на художествена керамика Недялка Колчева доразвиват и обогатяват първата сувенирна серия – остроумна, хумористична и изцяло в духа на Габрово. Идеята на музейните работници сега е да открият липсващите екземпляри, за да ги заснемат и включат във визуална презентация към изложбата „Борис Димовски – 100 години от рождението“. Така ще бъде възстановена първата сувенирна линия на културната институция, която поставя началото и на нейната визуална идентичност. А ето и какви предмети се търсят от периода 1980 – 1981 г.:

Керамични изделия:

Чаша с чинийка – комплект

Сервиз – чайник, захарничка и чашка с половинки

Сервиз за кафе, чай и мляко (чайникът е с 3 чучура – по един за всяка напитка)

Купичка с орнаменти (два варианта)

Ваза – цилиндрична с релефна украса котка

Чаша – свещник

Плочка „Габрово 81“ – лице с мустаци и надпис

Плочка „Габрово 81“ – котка с надпис

Плочка „Габрово 81“ – женски профил

Други материали:

Тениска с вратовръзка – дизайнерски модел по рисунка на Димовски

Амбалажна хартия и плат „Made in Gabrovo“

На снимките от ляво надясно: сервиз за кафе, купичка с орнаменти, чашка-свещник © МДХС

Всеки, който пази някой от споменатите сувенири, може да го занесе до 10 декември 2025 г. в Музей „Дом на хумора и сатирата“ (ул. „Брянска“ № 68), където ще бъде фотографиран професионално и върнат на собственика му. Възможно е и да бъде изпратена снимка с кратка бележка (кога и откъде е предметът) на имейл press@humorhouse.bg. За повече информация – моб. тел. 0884 028 581.

