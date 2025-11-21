ДГ №1 Ян Бибиян първа копка

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев и шестгодишните Неда и Никола направиха символичната първа копка на проекта за модернизация на ДГ №1 „Ян Бибиян“. Неда и Никола са възпитаници на детското заведение и с радост участваха в началото на ремонтните работи на любимата детска градина. Те обещаха, че догодина вече като първокласници, отново ще са тук, за да прережат лентата на обновената сградата на градина „Ян Бибиян“.

„Когато работим с екипа на Община Хасково по даден проект влагаме усилия той да бъде мотивиран и защитен, но никога не търсим символика. До днес, когато първата копка на модернизацията на ДГ „Ян Бибиян“ съвпадна с големия християнски празник Въведение Богородично- Ден на християнското семейство. И мисля, че няма по-добър повод от Деня на християнското семейство и младеж, за да поставим началото на поредната инвестиция в бъдещето на децата ни!“, каза по време на официалната церемония кметът Станислав Дечев. Градоначалникът благодари на екипите на детската градина и на Община Хасково, които извървяха заедно всички тежки процедури, за да се стигне до фактическото изпълнение на проекта. „Благодаря на Областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и на заместник областният управител Митко Петров за подкрепата, която получаваме от държавата“, каза още Станислав Дечев и допълни: „Община Хасково успя на два пъти да спечели първите места в Южен централен район с двете си Концепции си за интегрирани териториални инвестиции, а днес поставяме началото на изпълнение на обект от третата концепция, където Хасково е партньор на Община Димитровград. По тази концепция ще преобразим още една детска градина- №22 „Звънче“, ще изградим нови четири сгради за социални услуги и ще създадем нова услуга за възрастни хора“, обясни още Станислав Дечев.

Той изрази увереност, че строителите ще се справят качествено и в срок с изпълнението на проекта и пожела успех.

В сградата на ДГ №1 „Ян Бибиян“ ще бъдат въведени мерки енергийна ефективност, ще се монтира ВЕИ за собствени нужди; ще се смени хоризонталната водопроводна и канализационна мрежа, ще се ремонтира осветителната и контактна инсталация, ново обзавеждане и оборудване. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор. В двора се предвижда изграждане на 5 площадки за всяка група с ударопоглъщаща настилка. Общата стойност на договора е 1 076 380.75 лева, без ДДС, срокът на изпълнение – 330 календарни дни. Проектът се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027, проект „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“, BG16FFPR003-2.006-0100, дейност „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в община Хасково“.

