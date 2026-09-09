ДФА „Траянци“ обявява нов прием на деца с интерес към българските народни танци

Безплатното обучение е предназначено за деца от 6 до 12 години, а репетициите се провеждат в Младежкия дом

Детско-фолклорен ансамбъл „Траянци“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора обявява нов прием на танцьори. Във формацията могат да се включат деца на възраст от 6 до 12 години, които имат интерес към българските народни танци и фолклор.

Обучението е безплатно и дава възможност на децата да развиват своите танцови умения, чувство за ритъм и работа в екип, като едновременно с това опознават богатството на българските фолклорни традиции.

Заниманията в ДФА „Траянци“ съчетават обучението по народни танци с възможността децата да бъдат част от общност, в която създават приятелства и споделят любовтакъм българския фолклор.

Репетициите на формацията се провеждат в Младежкия дом в Стара Загора.

Записването се извършва в Центъра за подкрепа за личностно развитие на ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0893 576 457 и на електронна поща cplr@starazagora.bg.