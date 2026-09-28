Дезакаризация ще се извърши на територията на община Стара Загора

Обработките обхващат районите на града, селата, детските заведения и социалните домове

Дезакаризацията на територията на община Стара Загора продължава по утвърден график в края на септември и началото на октомври 2026 г.

На 28 септември обработките започват в АБ „Зора“ от 21:00 часа, а в АБ „Център“ – от 21:30 часа.

На 29 септември дезакаризация е предвидена в АБ „Кольо Ганчев“ от 21:00 часа и в АБ „Изток“ от 21:30 часа.

Обработките продължават и на 30 септември, когато от 21:00 часа ще бъде извършена дезакаризация в АБ „Лозенец“, от 21:40 часа – в АБ „Железник“, а от 22:40 часа – в АБ „Запад“.

От 1 октомври започват обработките в селата

Дезакаризацията в селата на територията на община Стара Загора, както и в социалните домове, започва от 1 октомври 2026 г.

Детските градини и детските ясли са били обработени на 25 септември.

За извършването на дезакаризацията се използва биоцидът „Мастерцид микро“.