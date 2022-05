Девическа хорова формация „Евмолпея“ се включва в тържествената културна програма за отбелязване на Деня на светите братя Кирил и Методий в Щутгарт

По персонална покана на Български културен форум „Мартеница“ в Щутгарт. пловдивският Девически хор „Евмолпея“ ще вземе участие в тържествената програма отбелязваща Деня на Светите Равноапостоли и покровители на Европа братята Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура – 24 май.

Изявите ще се състоят от 29 май до 2 юни 2022 г. Хор „Евмолпея“ при ОДК с диригент д-р Алия Хансе, клавирен съпровод Йорданка Иванова и арт мениджър Ганка Янкова, ще изнесе цикъл концерти в рамките на 29-то си европейско турне на различни места, в партньорство и с кметствата на Льонберг и Людвигсбург. Проявата се финансира от Културния календар на Община Пловдив за 2022 г. по компонент „Мобилност“.

На 30 май Девически хор „Евмолпея“ ще пее в Evangelisch metodhistische Kirche in Rutesheim, на 31 май в Christus Kirche in Ludwigsburg, на 1 юни в Ortodoxe bulgarische Kirche in Stuttgart – Hofen. В същия ден талантливите момичета ще гостуват с представяне в новооткритата сграда на най-големия корпоративен музей в света Мерцедес – Бенц, който, както и хорът чества 16-годишнина. На следващия ден също с представяне ще бъде и посещението им в Lindenmuzeum – музей на етносите, където ще се запознаят с културите на ислямския свят, Пакистан, Близкия и далечен изток, Латинска, Северна Америка и Океания. Солист на концертите ще бъде изтъкнатият пианист и преподавател в Щутгарт Благой Филипов.

На концертите ще присъстват българският генерален консул в Мюнхен –Драгомир Димитров, видни немски и български общественици и дейци на културата.

Хор „Евмолпея“ е основан през 2006 г. и в неговия концертен състав участват момичета от 9 до 19 години от 23 пловдивски учебни заведения. Всяка година изнася около 15 сборни и самостоятелни концерта. Репертоарът им включва песни на 17 езика и е с широк спектър от български детски, фолклорни песни и обработки до хорови произведения, специални създадени за хора.

Хор „Евмолпея“ е носител на званието „Посланик на добра воля“. Артистичната биография на хора включва 29 концертни турнета в 16 страни на Европа.

„Евмолпея“ е високо оценяван състав в Германия. Топлите връзки с немски хорове и концерти в различни немски градове, участието в международни фестивали, прекрасните реакции на немската публика, високите оценки на хоровата им гилдия и ценителите на хоровото изкуство предопределиха по естествен начин избора на пловдивските момичета.

Както винаги „Евмолпея“ подготвя интересна програма от 24 песни, в която присъстват творби, обхващащи много стилове и епохи. Този път акцентът ще бъде върху песните от български автори. Разбира се, момичетата ще направят своя младежки реверанс към немската публика с творби на Людвиг ван Бетовен, Феликс Менделсон – Бартолди, Алберт Ниеман, Ричард Айленберг, но неизменно ще започват с „химна на българската просвета“ „Върви, народе възродени“. Тази година се навършват 130 г. от написването на текста му, чийто автор е Стоян Михайловски.

Предвижда се посещение на кътчето от България в сърцето на Елванген, където е бил заточен св. Методий от 870 до 873г. в бенедиктския манастир. От тогава до днес, общата почит към делото и паметта на св. Методий свързва България с Елванген. През 1974г. е изваян бронзов барелеф от проф. Величко Минеков и поставен на пл. „Методиусплац“. Там се намира и молитвен кът с параклис. В града се провеждат Методиеви дни в базиликата „Свети Витус“. Дванадесет века след Методий, делото на двамата братя по категоричен и безспорен начин оставя отпечатъци не само в българското, а и в европейското и световно културно-историческо наследство. Тяхната мисия се превръща в съдбоносна крачка напред за идните поколения.

За пореден път младите пловдивски хористи ще развеят знамето на българската култура. Те ще са културни дипломати, които през годините на своята творческа дейност и изпълнения, успешно представят българския дух, красота и талант при срещите си с нашите сънародници зад граница.

Да пожелаем на хор „Евмолпея“ светъл път със закрилата на Св. Св. Кирил и Методий!