вторник, септември 23, 2025
Последни:
Региона

„Детство“ с ръководител Елена Тетева представи България на международен фестивал в Гърция

Редактор

Силни аплодисменти, пъстри носии и пулсиращият ритъм на българското хоро оживиха сцената на международния фолклорен фестивал „Стъпки и ритми“ в гръцкия град Ставрос.

Танцов състав „Детство“ при Общински детски комплекс – Пазарджик, с ръководител Елена Тетева, достойно представи България и впечатли публиката и участниците от различни държави.

Фестивалът се проведе от 17 до 22 септември 2025 г. и събра състави от цяла Европа, обединени от любовта към традицията и народното изкуство. Българският състав се отличи с професионализъм, енергия и автентичност, представяйки програма с танци от различни етнографски области – Шоплука, Пиринско, Добруджа и Тракия.

Публиката реагира с бурни ръкопляскания и възгласи на възхищение. Особено впечатление направиха синхронът, сценичното излъчване на танцьорите и вниманието към детайла в традиционните костюми, носещи духа на българските традиции.

„За нас е чест да носим българския фолклор извън границите на страната и да го представим на международна сцена. Това е не само изкуство, но и мисия – да запазим и предадем тази красота на следващите поколения,“ сподели ръководителят Елена Тетева.

Участието на танцов състав „Детство“ на този фестивал е още едно доказателство за силата на българския фолклор като мост между култури, времена и хора. Представянето не само прослави България, но и създаде нови приятелства и културни връзки, които ще останат дълго след последното хоро.

Интересно от мрежата

Вижте още

За 20 месеца: Община Шумен е асфалтирала със средства от заема 54 участъка в града и улици в 24 села

Редактор

Две могили отбеляза 56 години от обявяването си за град

Редактор

XXI Републикански турнир по конен спорт за купите на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе във Варна

Редактор

Pin It on Pinterest