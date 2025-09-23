„Детство“ с ръководител Елена Тетева представи България на международен фестивал в Гърция

Силни аплодисменти, пъстри носии и пулсиращият ритъм на българското хоро оживиха сцената на международния фолклорен фестивал „Стъпки и ритми“ в гръцкия град Ставрос.

Танцов състав „Детство“ при Общински детски комплекс – Пазарджик, с ръководител Елена Тетева, достойно представи България и впечатли публиката и участниците от различни държави.

Фестивалът се проведе от 17 до 22 септември 2025 г. и събра състави от цяла Европа, обединени от любовта към традицията и народното изкуство. Българският състав се отличи с професионализъм, енергия и автентичност, представяйки програма с танци от различни етнографски области – Шоплука, Пиринско, Добруджа и Тракия.

Публиката реагира с бурни ръкопляскания и възгласи на възхищение. Особено впечатление направиха синхронът, сценичното излъчване на танцьорите и вниманието към детайла в традиционните костюми, носещи духа на българските традиции.

„За нас е чест да носим българския фолклор извън границите на страната и да го представим на международна сцена. Това е не само изкуство, но и мисия – да запазим и предадем тази красота на следващите поколения,“ сподели ръководителят Елена Тетева.

Участието на танцов състав „Детство“ на този фестивал е още едно доказателство за силата на българския фолклор като мост между култури, времена и хора. Представянето не само прослави България, но и създаде нови приятелства и културни връзки, които ще останат дълго след последното хоро.

Facebook

Twitter



Shares