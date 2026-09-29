Детско-юношеският празник „В света на приключението“ отбелязва десетото си издание в Габрово

Детско-юношеският празник „В света на приключението“ ще отбележи своето десето, юбилейно издание на 4 октомври в парк „Маркотея“ в Габрово.

Инициатор и организатор на събитието е Клуб „Изследовател“.

От 10:00 до 15:00 часа децата и юношите на Габрово, техните родители и гостите на града ще могат да се включат в разнообразни игри, предизвикателства и активности на открито.

Програмата включва скаутски съоръжения, въжен мост, въжена стълба, скаутски лифт тип „Тролей“, въртележка тип „Каросел“, палатков лагер и възможност за приготвяне на индиански хляб на пръчка.

За първи път тази година ще има и велосипедна писта с 14 предизвикателства, предназначена за деца над 10–11 години. Участниците ще преминават по трасето с велосипед и предпазна екипировка, а за най-бързите са предвидени награди.

В празника ще участват представители на РУ на МВР, РДПБЗН, РЗИ, Българския Червен кръст, Национален парк „Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“. Те ще представят различни занимания и демонстрации, чрез които децата ще могат да се запознаят с работата на институциите, техните екипи и техника и да научат повече за безопасността, природата и грижата за другите.

Част от програмата ще бъде и екологична акция за по-чиста среда в парк „Маркотея“.

В края на маршрута участниците ще достигнат до „PathLand“ – пространство за стратегически, забавни и състезателни игри, включително такива от детството на техните родители.

Организаторите са помислили и за най-малките посетители, за които ще има подходящи и безопасни занимания на детските площадки. Родителите също ще могат да станат част от празника чрез специалната „Забавачница за родители“, където ще изработват подаръчета за своите деца.

През целия ден екипът на Клуб „Изследовател“ ще насочва и подпомага участниците, а на специален информационен щанд ще може да бъде получена подробна информация за отделните активности.

Организаторите канят всички деца, юноши, родители и гости на Габрово да се включат в юбилейното издание на „В света на приключението“ и да прекарат ден, посветен на движението, приятелството, приключенията и любовта към природата.

Входът е свободен.