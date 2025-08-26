Детско риболовно състезание под надслов ”С въдица, не с телефон в ръка“ ще се проведе в Разлог

Събитието, организирано от Община Разлог съвместно с „Рибарско сдружение 2024“, е посветено на любовта към природата и има за цел да насърчи децата да прекарват повече време на открито, да опознават риболовното хоби и да се забавляват сред приятели.

Състезанието ще се проведе на 30 август, от 8:00 часа на езерото при „Саровица“ в Разлог.

Записването за участие приключи, а състезанието ”С въдица, не с телефон в ръка“ ще се проведе по следния регламент:

Участници:

Общ брой деца 38, разпределени в три категории:

Риболов с изкуствени примамки /спининг/ – деца от 7 до 12 години

Риболов с изкуствени примамки /спининг/ – деца от 13 до 16 години

Риболов с естествени примамки /плувка/ – без ограничение във възрастта

Оборудване и метод на риболов:

Риболовът се извършва единствено с единични куки – без контра за опазване на рибата и безопасността на участниците. Позволено е използването само на една въдица на участник. Риболовът на спининг се извършва само с изкуствени примамки с единична кука без контра: блесни, воблери, силикони, клатушки.

Риболовът на плувка се извършва само с единична кука без контра на естествена стръв: земен и бял червей, камола, мамарец или друга стръв по желание на участника.

Забранява се използването на захранки.

Формат на състезанието:

Ще се проведат три състезания с продължителност един час. Състезанията се провеждат на определени участъци /сектори/, които се разпределят чрез жребий. Всяко дете ще лови самостоятелно, с възможност за асистенция от възрастен/например при оплитане на влакното/.

Оценяване и точки:

Метод на оценяване: брой уловени риби. За всяка уловена риба се дава една точка. При всяка уловена риба се уведомява съдията на сектора, който записва улова. При равенство в резултата се взима предвид най – голямата уловена риба. Всички уловени риби се пускат живи обратно във водата на принципа „хвани и пусни”, за да съхраним природата и рибното богатство.

Награди и поощрения:

За всички участници, ще има поощрителни награди, осигурени от Община Разлог и спонсорите.

За първите три класирали се деца във всяко състезание ще има осигурени награди: въдици, макари, влакна и още много други.

Безопастност и поведение:

Задължително е по-малките деца да бъдат с придружител /родител, настойник/.

Участниците трябва да се отнасят с уважение към природата, останалите съзтезатели и рибата.

Забранява се хвърлянето на отпадъци. На място ще има кофи и торби за отпадъци.

Желателно е след състезанието всички деца да се включат в почистване на територята около езерото.

Участници, които не спазват правилата и регламента, ще бъдат отстранени от събитието.

Предстои едно истинско празненство сред природата, изпълнено с усмивки, спортен дух и нови приятелства.

Заповядайте да подкрепим малките риболовци в тяхното приключение „С въдица, не с телефон в ръка“!

Facebook

Twitter



Shares