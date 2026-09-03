Детските забавления в Ямбол продължават и през септември с четири тематични вечери

Маскарад, сладко парти, карнавал и детска олимпиада очакват малчуганите всяка сряда в Градския парк

Летните детски забавления в Ямбол продължават и през септември. След силния интерес през изминалите месеци Община Ямбол е подготвила още тематични събития за малчуганите в Детския кът на Градския парк.

Първата септемврийска среща се проведе на 2 септември и събра десетки деца. Заедно с любимата им аниматорка Кака Ели те участваха в игри, творчески предизвикателства и различни забавления.

Програмата продължава всяка сряда от 18:30 часа, като всяка среща ще предлага различна тема.

„Маскарад на героите“ на 9 септември

На 9 септември Детският кът ще се превърне в сцена за „Маскарад на героите“. Децата ще могат да се превъплътят в любимите си образи и да участват в тематични игри и предизвикателства.

На 16 септември предстои „Сладко парти“ с цветни игри, „лов на бонбони“, сладкарска щафета и танци.

„Щурият карнавал“ идва на 23 септември

Следващата сряда – 23 септември, е запазена за „Щурият карнавал“. Програмата ще включва весели състезания, забавни предизвикателства, танци и циркови номера.

Финалът на септемврийската програма ще бъде на 30 септември с „Детска олимпиада“.

Малките участници ще могат да покажат бързина, сръчност и спортен дух в щафети, скачане, хвърляне, упражнения за баланс, дърпане на въже и различни отборни състезания.

От Община Ямбол канят децата и техните родители да се включат в инициативата и да прекарат още няколко септемврийски вечери с игри, движение, творчество и забавления на открито.