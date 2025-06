Детският празник FUN in the SUN превърна Деня на детето в слънчево приключение с важна мисия

На 1 юни Борисовата градина в София не беше просто зелено кътче – беше сцена на смях, игри и знание под открито небе. В рамките на първия семеен open-air фестивал The Big Garden Party, зоната FUN in the SUNсъбра стотици деца и техните семейства в едно вълнуващо преживяване, където слънцето беше герой, но и тема за разговор.

FUN in the SUN се организира от Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) за четвърта поредна година, съчетавайки весели игри и ценни уроци за здравето на кожата. Между рисуването в арт работилниците, скачането в надуваемите замъци и звуците от главната сцена, децата се превърнаха в истински UV изследователи – учиха какво са UV лъчите, защо трябва да използват слънцезащита не само през лятото, и как да нанасят крем като истински шампиони.

„Науката е най-забавна, когато я преживееш. Това е идеята на FUN in the SUN – да учим, докато се смеем, играем и откриваме света заедно. Слънцето може да бъде приятел, когато знаем как да се пазим,“ каза д-р Гергана Шаламанова, председател на БАДО.

Аниматори, демонстрации със слънцезащитни продукти, игри на открито и много подаръци – всичко това създаде магическа атмосфера, в която децата не само се забавляваха, но и научиха как да останат здрави под слънчевите лъчи.

В специалната „слънчева мисия“, децата събираха печати в паспорт на здравето, а най-любознателните си тръгнаха с вълшебни слънцезащитни часовници от БАДО – награда за знанието, което ще им служи цял живот.

Най-малките са най-уязвими от вредното слънчево въздействие – затова инвестираме в знание още от ранна детска възраст. Целта ни е всяко дете да знае, че здравето на кожата е важно и че превенцията може да бъде лесна и забавна. Така ще превърнем слънцезащитата не просто в навик, а в естествена част от живота на децата“, допълнидоц. Ива Гаврилова, секретар на БАДО.

За да не забравят наученото, от БАДО раздаваха информационни материали за различни възрасти. Най-малките си тръгваха със специална листовка с най-важните правила за слънцезащита, разказани от любими герои. Родителите също получиха полезни съвети, а специална нова брошура показваше на тийнейджърите как могат да бъдат тренди и защитени едновременно.

Щастливи сме, че хора от различни възрасти станаха част от нашето приключение и ни помогнаха да превърнем 1 юни в ден, в който децата не просто празнуваха, а израснаха с още една важна суперсила – грижата за себе си, споделиха организаторите от Българската асоциация по дермато-онкология.

С подкрепата на AVENE, Pierre Fabre, MSD и BMS, зоната FUN in the SUN предложи висококачествени продукти за демонстрации и подаръци, информационни материали и вдъхновение за хиляди усмивки.

