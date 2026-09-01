Детският футболен турнир „Богомил Попов“ събира млади таланти в Хасково

Традиционната надпревара е част от празничната програма за Деня на Хасково, а финалите и награждаването ще бъдат на 9 септември

Традиционният Детски футболен турнир „Богомил Попов“ ще се проведе и през 2026 г. в Хасково. Спортната надпревара се организира от семейството на именития хасковски треньор Богомил Попов, Община Хасково и Българския футболен съюз.

Турнирът е част от празничната програма по повод Деня на Хасково – 8 септември, и отново ще събере на стадион „Младост“ деца, посветени на футбола и спортсменския дух.

Мачовете започват на 8 септември

Първите срещи от турнира ще започнат в 9:00 часа на 8 септември. Футболният празник ще продължи и на следващия ден.

На 9 септември, отново на стадион „Младост“, ще се проведат финалните двубои. След тях ще бъдат наградени победителите и най-изявените млади футболисти в надпреварата.

Турнирът носи името на Богомил Попов и се е превърнал в традиционна част от спортните прояви около празника на Хасково.