Детски танцов ансамбъл „Звездички“ с две първи места от международни фестивали

Детски танцов ансамбъл „Звездички“ към ОУ „Св. Климент Охридски“, град Бургас достойно представи България на два престижни международни форума на изкуствата.

Това са фестивалът „АРТ палитра“ в полския град Краков и „Звездите на Иберия“ в гр. Малага, Испания.

В Краков младите танцьори впечатлиха журито с автентични български народни танци, изпълнени с енергия, синхрон и любов към традицията.

В Малага ансамбълът отново покори сцената с богата програма от фолклорни танци, демонстрирайки артистичност и професионализъм.

И на двата фестивала ДТА „Звездички“ завоюва първо място – признание за труда, таланта и вдъхновението на децата и техния ръководител Николай Парушев.

Танцьорите от ансамбъл „Звездички“ не само разказват истории – всеки техен танц вплита миналото и настоящето на България, връзката с предците ни, красотата на българските традиции.

