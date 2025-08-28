Детски смях и игри препълниха новата площадка в Казанлък

Десетки семейства и стотици усмихнати деца изпълниха новата детска площадка в кв. Васил Левски в Казанлък по време на официалното ѝ откриване.

Всички малчугани получиха подаръци от името на кмета на общината – г-жа Галина Стоянова.

Новата придобивка е част от последователната политика на кмета на Общината за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата в Казанлък.

За доброто настроение се погрижиха аниматорите от „Щуроленд“, които включиха в игрите и родителите.

Семействата споделиха радостта си от новото съоръжение и изразиха благодарността си за осигурената модерна и безопасна среда за игра.

Площадката е изградена по програмата ПУДООС и предлага на децата място за забавление, движение и приятелство.

