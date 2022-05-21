Детски футболен турнир „Богомил Попов“ Хасково 2022

Днес на обновения стадион „Младост“ стартира Детският футболен турнир „Богомил Попов“ Хасково 2022г.

Той се организира от община Хасково в партньорство с Българския футболен съюз. Резултатите от първия турнирен ден са: ПФК „Левски“ София – ПФК „Арда“ Кърджали – 10:1, ФК „Хасково 1957“ – ПФК „Ботев“ Пловдив 1:1, ПФК „Арда“ Кърджали – „Ботев“ Пловдив 0:6, ПФК „Левски“ – ФК „Хасково 1957“ 4:1, ПФК „Локомотив“ Пловдив – ФК „Димитровград 1947“ 3:0, ФК „Севлиево“ – ОФК „Хасково“ 4:1, ФК „Димитровград“- ОФК “Хасково“ 1:0, ПФК „Локомотив“ Пловдив – ФК „Севлиево“ 4:1.

Утре турнирът продължава на стадион „Младост“. Първи в 9,30ч. на терена излизат ФК „Хасково 1957“ – ПФК „Арда“ Кърджали и ФК „Севлиево“ – ФК „Димитровград“. От 10,30 часа започват мачовете „Ботев“ Пловдив- „Левски“ и ОФК „Хасково“ – „Локомотив“ Пловдив.

Финалът на турнира е от 13,00 часа. Той ще бъде наблюдаван лично от изпълнителния директор на БФС Борислав Попов, старши треньора на българския национален отбор по футбол Ясен Петров, зоналния председател на БФС за Южна България Огнян Златков. Очаква се на стадион „Младост“ да пристигнат и именити футболисти от златното поколение от 1994 година, ветерани на хасковския футбол и настоящи футболисти.