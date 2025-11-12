Детска вокална формация „Омайниче“ – Пловдив отбелязва 30-годишен юбилей с концерт-спектакъл „С песен и обич творим добро“



Детска вокална формация (ДВФ) „Омайниче“ – Пловдив има удоволствието да покани всички свои почитатели и съграждани на едно незабравимо музикално събитие, посветено на своя 30-годишен юбилей.

Тържественото отбелязване на годишнината ще се състои под формата на концерт-спектакъл под вдъхновяващото мото „С песен и обич творим добро“. Събитието ще се проведе на 16 ноември 2025 г. (неделя) от 18:00 часа в залата на Военен клуб Пловдив.

В продължение на 90 минути публиката ще има възможност да се наслади на мащабна музикална програма, включваща изпълнения на възпитаници на „Омайниче“ от всички поколения – свидетелство за три десетилетия упорит труд и творчески успехи. На сцената ще прозвучат класически хорови образци, емблематични откъси от мюзикъли и филмова музика, представени в нови, модерни аранжименти, както и много авторска музика, създадена специално за формацията. Празникът ще бъде още по-специален благодарение на участието на скъпи приятели и колеги: Биг Бенд Пловдив и обичания изпълнител Орлин Павлов.

Празничната вечер не се изчерпва само с музиката. Гостите ще могат да разгледат и фотоизложбата „30 години творчески път“, която проследява най-важните моменти от историята на „Омайниче“ – от първите стъпки до големите сценични изяви. Също така, ще бъдат представени и реализираните видеоклипове на авторските песни „Омайниче сме ние“ и „С песен и обич творим добро“. Организаторите обещават много музика, добро настроение, изненади и подаръци за всички присъстващи.

По повод значимия юбилей и успешната реализация на спектакъла, Таня Орманова, основател, диригент и вокален педагог на ДВФ “Омайниче”, изразява своята благодарност: „Като основател, диригент и вокален педагог на Детска Вокална Формация “Омайниче” изказвам най-искрени благодарности към г-н Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, за оказаната финансова подкрепа, без която реализацията на концерт-спектакъла, посветен на нашия 30-годишен юбилей, не би била възможна.“

„Омайниче“ кани всички пловдивчани да споделят този празник на песента и добротворството.

ДВФ “Омайниче” е създадена през 1995 г.в гр. Пловдив. От създаването на формацията до днес, художествен ръководител и диригент е Таня Орманова. В състава участват деца от 3 годишна възраст, обхванати в 3 концертни групи: ”Омайниче-Ранопойчета”-малките ангели от 3 до 7 год.; ”Омайниче” концертен състав и Младежка Формация”Омайниче”.

Репертоарът e разнообразен и включва детски забавни песни, хорови произведения, любимите на всички деца обработки на български народни песни, църковна и популярна музика.

ДВФ “Омайниче” е издала част от своя репертоар в 7 рекламни компакт диска, носител на награди за авторски песни.

ДВФ “Омайниче” е осъществила успешни участия в конкурси и фестивали в Македония, Гърция, Турция, Италия, Испания, Франция, телевизионни и радио записи, носител на награди от Съюз на българските композитори, множество плакети, отличия и медали от участия в международни и национални форуми.

Децата на ДВФ “Омайниче” са любимци на Пловдив, в чийто културен живот участват активно вече 30-ти творчески сезон. Таня Орманова и ДВФ”Омайниче”вярват в своя девиз „С песен и обич творим добро”. За своите 30 години ДВФ“Омайниче“ се утвърди като школа за възпитание и образование за децата на Пловдив, даваща им самочувствие, вяра и мечти чрез езика на музиката и песента!

