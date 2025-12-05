Детска ясла 1 „Бургаско детство“ засия в приказна коледна украса

Тържествено бяха запалени празничните светлини в детската ясла.

Деца и родители, приятели, колеги изпълниха двора на детското заведение.

Тази година в празничната програма участваха и деца от школата по Православие към ЦПЛР, с ръководител г-жа Атанасия Петрова.

Специални гости на празника бяха г-н Михаил Ненов – заместник кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, г-н Даниел Борисов – Директор дирекция Здравеопазване, превенции и социални дейности, г-жа Валентина Станкова – управител на домашен социален патронаж, и други представители на общинската администрация. директори на детски и социални заведения.

Директорът на яслата г-жа Антоанета Кисьова, поздрави всички присъстващи с благопожелания за идните празници и прикани всички към отброяване. Хиляди разноцветни лампички заблестяха с вълшебна светлина и огряха това прекрасно място – „Бургаско детство“.

Приветствие , поднесе г-н Ненов – Зам кмет Образвание, здравеопазване, превенции и младежки политики. като пожела на всички присъстващи здраве, щастливо и весело посрещане на предстоящите празници.

По традиция прозвуча химна на яслата „Ние сме бургазлийчета“. След коледни песни и танци, всички деца получиха торбичка с лакомства.

