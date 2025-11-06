ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ – БАНСКО С ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРСА „BE ACTIVE“

„Европейският ден на спорта в училище“ е част от дългогодишната програма на сдружение „Бъди активен“, която тази година се проведе за десети пореден път и цели да насърчи движението и спорта сред децата и младите хора.

Учебните заведения в община Банско се включиха активно в инициативата, превръщайки деня в истински празник на спорта, усмивките и доброто настроение.

Особена гордост за Банско е, че сред 830 учебни заведения от цялата страна, ДГ „Здравец“, със своята иновативна програма за участие, бе отличена с престижното трето място в националния конкурс „Be Active“.

В събитието се включиха изявени спортисти и треньори, сред които олимпийски и национални шампиони, които вдъхновиха малчуганите със своя пример и любов към движението.

Чрез усилията на целия колектив, родителите и спортните клубове, Община Банско още веднъж доказа, че спортът е ключ към изграждането на по-здраво, уверено и сплотено поколение!

