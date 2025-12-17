Детска градина „Детелина“ в Мездра се присъедини към инициативата „Маратон на добротата“

💫 За поредна година Детска градина „Детелина“ – гр. Мездра се включи в коледното издание на „Маратон на добротата“ – инициатива на автора на детски приказки и основател на платформата www.detskiprikazki.com Виктория Петрова.

👉 В рамките на „Маратон на добротата“ във всяка детска градина или училище с предучилищна група, които участват в инициативата, се поставя кутия за добрини и децата се насърчават да следват примера на Мечето от книжката „Мечо и добрината обикалят гората“ и да предават добрината нататък. Освен ежедневни добрини, децата сътворяват картички и рисунки за подарък на малки и големи пациенти в болнично легло по време на празниците, а родителите даряват комплекти за оцветяване, книжки и играчки на педиатрични отделения и социални центрове в цялата страна.

🫶 „Маратон на добротата“ се провежда за пръв път за Коледа през 2023 г. От тогава до сега в добротворческата инициатива са взели участие повече от 500 детски градини и училища от 150 населени места в България, както и няколко български училища в чужбина.

💓 „И тази година „Маратон на добротата“ обедини деца, учители и родители в ДГ „Детелина“ и показа, че когато сме заедно доброто се умножава, споделиха от детското заведение. С общи усилия и с активната подкрепа на родителите дарихме на Детското отделение в МБАЛ – Мездра комплекти, пособия и книжки за оцветяване, настолни игри и играчки.

🙏 Дарението прие с благодарност началникът на отделението д-р Веселка Павлова. С тази инициативна психологът в ДГ „Детелина“ Цветелина Иванова напомни на всички, че Коледа не е време само за подаръци, а за даряване, споделяне и грижа и че заедно можем повече.“

❤ „След като се запознахме с добрините на катеричката, мечо, зайко и пчелите от книжката „Мечо и добрината обикалят гората“, поставихме специално изработена и ръчно нарисувана дървена кутия за добрини, в която нашите деца с помощта на своите родители поставиха своите добрини – красиви детски жестове или послания, вдъхновени от Мечето от книжката „Мечо и добрината обикалят гората“, поясни психолог Цветелина Иванова.

❤ Насърчаваме децата да последват неговия пример и да „предават добрината нататък“. Защото „Една добрина на ден прави света необикновен!“

❤ Създадохме и „Добрина от родителите“: всеки родител имаше възможност да се включи в инициативата като дари комплект за оцветяване или други подходящи материали за дете в болнично легло – книжки за четене, пъзели, настолни игри, образователни карти и други занимателни материали, които в навечерието на Коледните празници занесохме в Детското отделение на мездренската болница и ги предадохме с признателност и уважение на д-р Веселка Павлова – педиатър с голямо сърце, която ще раздаде подаръците в и ще докосне сърцето на всяко болно дете!

❤ Заедно правим света по-добър!“ ❤️

