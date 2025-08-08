Десетото издание на „Стъклена плетеница“ Ви очаква в Боженци

На 16 и 17 август 2025 г. в габровското село Боженци ще се проведе десетото издание на фестивала на стъклото.

Ателиетата по витраж, гравиране и рисуване наобратно върху стъкло ще бъдат отворени за публиката от 10.00 до 16.00 часа.

В Старото школо, в двора на къща „Баба Райна” и пред Менгема почитателите и изкушените от света на стъклото ще бъдат напътствани при изработването на собствени изделия от стъкло от преподаватели и студенти от катедра „Стенопис” на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, от Деница Венкова и от Неда Личева.

Билети за тазгодишното издание на събитието могат да се закупят от административната сграда на Музея на архитектурно-историческия резерват (МАИР) „Боженци”. Заедно с тях участниците в ателиетата ще получат карта с обектите, в които са разположени работилниците. Дневната цена на билета (9 лева за възрастни и 6 лева за учащи и пенсионери) включва участие в ателиетата, посещение на три музейни обекта с екскурзовод, както и на изложба с артефакти от стъкло. За най-малките членове на семейството (до 7 години) участието е безплатно.

Фестивалът на стъклото e съвместен авторски проект на РСО „Централна Стара планина” и МАИР „Боженци”. Общият ангажимент към събитието датира от 2016 г., когато екипите на двете институции взеха под внимание историческите факти за изработка на стъкло в региона, изпълниха ги с ново съдържание и насочиха вниманието на публиката с артистичен потенциал към художествената обработка на атрактивния материал.

През годините СТЪКЛЕНА ПЛЕТЕНИЦА се утвърди като предпочитано събитие от любителите на творческите предизвикателства, които с неподправена радост се включват в ателиетата по витраж, изработка на бижута, фюзинг, гравиране, рисуване – дори на обратно и с въздушна четка, гореща обработка на боросиликатно стъкло, декорация… През 2020 г., когато пандемията от Ковид 19 блокира публичните събития на живо, РСО „Централна Стара планина” инициира онлайн формат с видео демонстрации на различни техники за обработка на стъкло. Тогава СТЪКЛЕНА ПЛЕТЕНИЦА напусна границите на нашата страна и достигна до публики дори в Канада, САЩ и Израел. През 2021 г. инициативата се проведе в хибридна форма. В ютюб канала на РСО „Централна Стара планина” можете да откриете видеоразкази от общините на сдружението и на техните партньорски градове от Европа, в които изработката на артистични изделия от стъкло има дългогодишни традиции.

През 2025 г. основната атмосфера на фестивала на стъклото ще бъде допълнена от изложбата „От пясъка до блясъка” на Регионален исторически музей Габрово. Изложбата ще представи находки от стъкло, открити при разкопките на късно антична крепост в местността Градище, Габрово.

ЗАПОВЯДАЙТЕ В БОЖЕНЦИ НА 16 и 17 август 2025!

