Десетокласникът от ПГЕ „Джон Атанасов“ Иван Байков е новият Кмет на Млада Загора

Иван Байков – ученик от 10. клас в Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“, специалност „Приложно програмиране“, бе избран за 29-ия кмет на Млада Загора. Той е най-младият кандидат в тазгодишното издание на ученическата инициатива и вече е част от дългогодишната традиция, насочена към насърчаване на младежкото участие в местното самоуправление.

След оспорвана двучасова надпревара и с разлика от само един глас, Иван Байков спечели доверието на оценяващите по време на официалната церемония, която се проведе в Културен център „Стара Загора“.

16-годишният младеж е бивш колоездач и вярва, че децата трябва да прекарват повече време сред природата, а не пред електронните устройства. Сред идеите му са борбата с локалите чрез засилено полицейско присъствие и монтиране на видеонаблюдение, организиране на кампании против агресията, както и създаване на безплатни и достъпни площадки за волейбол, баскетбол и футбол. Мотото му е „Мечтайте смело“ – той призовава младите да изпробват всяка възможност, която им се предоставя.

Зорница Свиркарова е заместник-кмет на Млада Загора и носител на почетното второ място. Тя е ученичка в 11 клас в Средно училище „Иван Вазов“, в паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“. Нейната идея е насочена към подобряване на психологическото благополучие на учениците чрез обособяване на специални комфортни стаи в училището. В тези пространства учениците ще могат да се събират, творят и четат, с цел намаляване на стреса и засилване на социалните контакти. Сред интересите на Зорница Свиркарова е екологията, като тя има идеи за провеждане на кампании, ангажиращи младежите в опазването на околната среда.

Победителите приветства и награди секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Той се обърна към младежите с думите:

„Вратите на Община Стара Загора са винаги отворени за вашите идеи, сигнали и предложения. Уважаваме и подкрепяме мнението на младите, защото гласът им има значение и е важно да има приемственост“, отбеляза той.

„Истината е в добрия пример. Вие имате невероятен потенциал, който можете да разгърнете още днес, за да превърнете Стара Загора в града, за който мечтаете – и след време да се гордеете с постигнатото“, сподели Николай Диков.

Преди официалния старт заместник-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева приветства участниците и предаде поздрави от кмета Живко Тодоров и заместник-кмета с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова.

„Това е едно от най-вълнуващите събития в навечерието на празника на нашия град Искрено вярвам, че вие с вашата вяра, будни умове и добри сърца, с осъзнаването за това, което предстои, ще бъдете достойни наследници на старозагорци, които на 5 октомври 1879 г. символично положиха първия камък, с който започна възстановяването на града след опожаряването му. Вярвайте в себе си, така както те са вярвали, и обичайте така, както те са обичали“, акцентира зам.-кметът Делчева.

Общо шестима кандидати представиха визията си за бъдещето на нашия град в навечерието на празника му. След два динамични кръга четвърто място зае Кристъл Станкова от Спортно училище „Тодор Каблешков“, а третото място бе присъдено на Кристиан Беков от ППМГ „Гео Милев“. Достойно се представиха и Атанас Атанасов от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ и Теодора Белчева от СУ „Максим Горки“. Участниците изтеглиха жребий за реда на изявите си.

Състезанието се проведе в два етапа – жури в състав оценяваше техните умения и задаваше въпроси, а делегирани представители от 11 училища дадоха последната дума чрез таен вот. Председател на журито бе Диян Димитров – кмет на Млада Загора в мандат 2001–2002 г., Милена Йолдова–Стоянова – началник на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, Здравко Димитров – ръководител на звено „Младежки дейности“ към Община Стара Загора, Боряна Патеркова – кмет на Млада Загора в мандат 2020–2021 г., Христо Гидиков – председател на Младежкия общински съвет в мандат 2021–2022 година.

На събитието по избора в петъчната вечер присъстваха още: Светослав Колев, заместник-кмет с ресор „Бюджет, финанси и икономика“, Бончо Григоров, председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата в Общинския съвет, Красимира Чахова, председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности в Общинския съвет, Иванка Сотирова, обществен посредник на Община Стара Загора, Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“, Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности в Община Стара Загора, представители на общинската администрация, общински съветници, директори, преподаватели, родители и приятели на участниците.

Водещи бяха Радослав Балкански и Сиана Сивова – кмет и заместник-кмет на Млада Загора, мандат 2024–2025 г. Те представиха отчет за дейността си и призоваха наследниците си да „работят заедно и усърдно“. Събитието бе обогатено и с музикални изпълнения.

В неделя, 5 октомври, на тържествената церемония на площад пред Община Стара Загора Иван Байков и Зорница Свиркарова ще получат символично Ключа на града ни като нов кмет и заместник-кмет на Млада Загора.

